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三芝西瓜節比拼重量、甜度 辦公益義賣助弱勢

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所與三芝區農會舉辦夏日西瓜行銷活動，前三名的西瓜公益義賣，拍賣所得全數捐贈新生活社會福利發展促進會，幫助弱勢族群。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所與三芝區農會舉辦夏日西瓜行銷活動，前三名的西瓜公益義賣，拍賣所得全數捐贈新生活社會福利發展促進會，幫助弱勢族群。圖／紅樹林有線電視提供

炎炎夏日吃當季盛產的消暑西瓜剛剛好，在三芝區現在也到了西瓜產季，為了要行銷三芝西瓜，三芝區公所與三芝區農會舉辦夏日西瓜行銷活動，更邀請西瓜農友來參與西瓜評比，選出重量、甜度的前三名頒發獎牌、獎金，前三名的西瓜公益義賣，拍賣所得全數捐贈新生活社會福利發展促進會，幫助弱勢族群。

三芝區長賴小萍指出，今年受到氣候因素影響，西瓜在生長結果期碰上大雨，因此收成減少，在西瓜重量的評比當中，重量最重38台斤，而甜度高達13.7度，雖然都略遜去年一籌，不過在這樣的氣候條件下有如此成績已經相當不錯。

而三芝公所不僅辦活動行銷西瓜，更要透過義賣來做公益，活動的最高潮是要將重量前三名的西瓜給拍賣出，而這場西瓜拍賣所得全數捐贈新生活社會福利發展促進會。

三芝區長賴小萍感謝在拍賣現場，在地企業、民代愛心不落人後，重量冠軍西瓜更在蔡錦賢議員以6萬元拍賣下後再捐出拍賣一次，如此也讓這場公益拍賣累計了12萬2千元的所得，希望透過西瓜的行銷與公益的拍賣，不僅是提升三芝西瓜的知名度，同時也要做公益幫助三芝在地需要被幫助的弱勢族群。

公益 愛心 義賣 西瓜 農會

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