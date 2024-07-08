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中央補助2.5億 台南推動區區有電動車充電站

中央社／ 台南8日電
台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約記者會8日舉行，市長黃偉哲（右）宣布，將於全市37個行政區的202處場域建置充電站，全案建置工程預計11月底完成。 （中央社）
台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約記者會8日舉行，市長黃偉哲（右）宣布，將於全市37個行政區的202處場域建置充電站，全案建置工程預計11月底完成。 （中央社）

台南市長黃偉哲今天宣布成功爭取中央經費新台幣2.5億元補助，將於全市37個行政區的202處場域建置充電站，達到台南市境「20分鐘車程內都可以充電」目標。

黃偉哲今天出席「台南市公有停車場電動汽車充電環境建置簽約」記者會。他表示，台南市是發展綠色載具重要據點，以往因過了中部後較少充電樁，導致電動車主對到訪南部卻步，設置充電樁後可改善車主們充電焦慮，也提升北部民眾開車來訪南部意願。

台南市交通局說明，這項電動汽車充電示範場域計畫兼顧城鄉均衡設置，202處公有場域廣設充電樁，完整覆蓋全台南市37個行政區，90座快充設備均衡分布各行政區至少有1座，也是全國唯一「區區都有快充站」城市，達到台南市境「20分鐘車程內都可以充電」目標，方便外地遊客電動車主，大幅改善充電效率營造友善供電環境。

依市府規劃，除廣泛建置11kW慢充充電樁快速擴大充電站覆蓋範圍外，更採90座規格為200kW的快充設備，約15到25分鐘即可提供行駛200至300公里電力；另廠商更在投標計畫回饋項目，承諾將其中2座快充設備升級為350kW超級充電站，可提高充電速度40%以上，減少電動車主充電焦慮。

依市府新聞稿，202處場域建置充電站，包含90座（180槍）快充槍、266槍慢充槍。在環境部補助和台南市政府統籌下，公開招標評選台達電子工業股份有限公司負責充電站基礎輸電線路工程，以及充電樁設備建置，並負責後續最長7年的充電站營運與管理。所有基礎設施與充電設備由「台達電子」在台產製，符合市面上各款主流電動車充電需求。

全案建置工程預計今年11月底完成，後續將視工程施作與台電供電進度逐步分批上線提供充電服務。服務推出前將廣為宣傳，吸引更多電動車主使用，後續將規劃整合充電站資訊發布至網頁及「台南好停APP」，方便民眾透過充電站即時資訊快速查找充電站位置及空餘狀態，解決里程焦慮問題，促進低碳綠色運輸發展。

充電樁 充電站 綠色 車主 載具 電動汽車 黃偉哲

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