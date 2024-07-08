三貂嶺住戶進出家戶有解了 鐵橋旁建便橋機車也能走

新北市瑞芳區三貂嶺的住戶出外或返家，被迫違法走台鐵平溪線跨越基隆河鐵橋，里內美化工程，也因包商不敢再走鐵軌旁便道停擺。台鐵等單位今天會勘後，決定讓包商在夜間無列車行駛時通行便道施工。先前另已決定興建便橋供民眾通行，並封閉鐵橋鐵軌旁的維修便道。

廖先翔說，台鐵平溪線鐵道占用早年三貂嶺居民跨河的聯外道路，導致民眾長期以來違法冒險行走台鐵鐵橋維修便道。到了2024年台灣居然還有人出入住家買東西、就學就業，要冒著被開罰的風險，令人難以想像。

廖先翔指出，站在鐵路安全的角度，鐵道必須要有專用路權，但現況就是大家被迫要通行鐵橋，台鐵睜一隻眼閉一隻眼，行走的民眾也要賭自己會不會被開罰。除此之外，前往三貂嶺瀑布群步道的遊客同樣困擾，如果發生災害，也會影響救難救護。

廖先翔5月3日提案修改鐵路法，增訂鐵路路線、橋梁為居民通行必經通路且無公有道路替代情況，解除「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」規定，交通委員會7月4日排案審查。

台鐵在三貂嶺鐵軌旁豎立多面「禁止行人通行」公告，違者處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。當地碩仁里長林富萬說，除了23戶里民外出一定要走鐵道，近年三貂嶺瀑布群步道很夯，每天1、200名遊客也是，已知有3名遊客，2名居民收到橫越鐵道罰單。

鐵道局副局長呂新喜表示，鑑於鐵路運輸量大、速度高，為確保鐵路營運及眾多乘客的安全，並防止行人、車輛侵入造成本身的傷亡，規定行人不得穿越鐵軌。立委提案修法，鐵道局建議不予修正。

關於三貂嶺站當地居民聯外通行的問題，呂新喜指過去當地有一座行人通行的吊橋，但遭納莉颱風摧毀，目前已與新北市政府等相關單位研商，達成重新興建跨河橋梁共識。

林富萬表示，新橋興建之前，台鐵會沿著鐵橋往平溪方向的左側興建便橋，供機踏車和行人通行，便橋完工後再封閉鐵橋的施工便道，居民和遊客就不用再冒險走鐵橋。

林富萬說，碩仁里內有件美化工程正在進行，近日三貂嶺「違法」走鐵軌維修便道的新聞正熱，包商反映不敢再走，工程也就無法施工。