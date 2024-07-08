台北車站設市區公車轉運站 將委託顧問公司評估

台北車站建置市區公車轉運站公聽會今天舉行，北市公運處認為現況已涵蓋轉運功能；民團則認為設計仍有缺失，最後決議請交通局委託交通顧問公司做整體評估再行。

民進黨台北市議員趙怡翔、國民黨市議員詹為元和民眾黨市議員陳宥丞今天在市議會舉行「台北車站建置市區公車轉運站及路口設計手冊公聽會」，共同針對台北車站設置市區公車轉運站的構想，以及台北市交工處正研擬的「路口設計手冊」進行討論。

首先，台北市公運處報告指出，目前北車周邊公車站位達20處，繞行動線複雜、停靠路線不統一、且非經常性旅客難以利用；有網路團體規劃北車市區公車轉運站效益，包括整併公車站位、集中公車路線、改善候車環境和縮段公車迴轉動線。

公運處分析，現況提供「面」的服務可及性較高；若取消6處既有公車站位，和部分路線取消停靠9處公車站位，並移置規劃的公車轉運站，則可能影響忠孝西路南側商圈的旅次，以及增加乘客額外步行時間、距離，每日影響人次達3.5萬。

公運處說，公車路線調整「權衡取捨」，也涉及公車業者實際營運情形，部分客運業者也擔心集中轉運產生乘客額外步行距離，以及道路潛在壅塞問題等。

北車周邊依區位規劃公車轉乘，公運處說，已涵蓋轉運功能，與網路團體建議分設東西側公車轉運站精神一致。

台北市交工處緊接著報告說，考量市區道路及附屬工程設計規範、市區道路及附屬工程設計標準及道路交通標誌標線號誌設置規則等法規近來有所修訂，所以援引上述法規修訂路口設計手冊。

手冊內容包括，路口標準設計原則、道路寬度上限、標線型人行道及水滴型標線劃設原則、非號誌化路口區分幹支道原則等。

民團代表及學者會中紛表看法。台灣機車路權促進會理事羅宜認為，北車交通站口複雜，公運處所提報告內容未考慮到觀光客需求，同時希望忠孝西路可開放各項交通工具（包括機車）使用；行人零死亡推動聯盟理事長 陳愷寧則說，部分站點周邊無人行道，配套顯見缺失。

台灣大學教授陳彥向表示，北車周邊旅客類型多，但是否要將所有站點拉至轉運站，目前公部門和民團各說各話，建議可朝乘客和觀光客使用智慧票卡進行分析較妥；陽明交通大學教授王晉元則說，北車交通亂象確實需要調整，或許有其歷史背景造成，建議可取消或打散公車管制區，進而簡化部分路線和站牌，看有無解決問題，若無再做階段性處理。

手冊部分，大台北公車路網全覽圖編輯吳祥瑀認為，路口轉角設計角度要多思考，因主要道路和次要道路都有公車行駛，其轉角內輪差問題應納入，以減少事故發生；陳彥向則肯定北市府設計是往好的方向發展。

交工處回應說，內部花費很多心思做這份手冊，但因時間不足，所以先求有再求好，也感謝各界鞭策，後續將持續精進。

趙怡翔建議，北車案應交相關交通顧問公司進行評估，包括可行性和是否可獲得改善，若結果是正面，即可往前走；台北市交通局副局長葉梓銓表示，大家所提意見都很用心，但因涉及範圍廣大，後續擬做整體研究和評估再行。

詹為元總結表示，後續請交通局針對悠遊卡票卡資料、模擬情形和Youbike若能騎進北車等車流情況，委外請顧問公司進行評估，他和趙怡翔、陳宥丞也將提案並爭取相關預算編列，屆時視評估結果改進。