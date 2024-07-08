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北市景勤里長罷免案遭解讀「罷芯」前哨戰 里長否認：私事遭報復

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市選委員會日前公告信義區景勤里里長王雷凱罷免案成立，將於20日舉行投票，外界解讀是明年罷免松山、信義現任立委徐巧芯前哨戰，里長本人否認強調，是因個人私事才遭「公報私仇」。圖／取自王雷凱臉書
北市選委員會日前公告信義區景勤里里長王雷凱罷免案成立，將於20日舉行投票，外界解讀是明年罷免松山、信義現任立委徐巧芯前哨戰，里長本人否認強調，是因個人私事才遭「公報私仇」。圖／取自王雷凱臉書

北市選委員會日前公告信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案成立，將於20日舉行投票，罷免方控訴7大理由包含貪污、私人借貸等，經連署達標，更被解讀是為明年罷免松山、信義現任立委徐巧芯前哨戰。王雷凱受訪表示，這次罷面與政治無關，自己因私事遭報復，但他也強調自己工務上絕對清白，尊重罷免方立場，會繼續在里政上努力。

信義區景勤里長王雷凱，遭罷免領銜人沈粉提出七項理由，包含有貪污之嫌、未實際居住於里內、怠忽職守、常私人借貸不還錢、在外有非婚生子女、挑撥里民對立與撕裂感情、對不支持他的里民惡言相向等。但王透過答辯書反擊，貪污經檢警認定一切程序並無違失，其餘指控也沒具體證據，痛批只想藉由國家行政資源來公報私仇。

不過日前中選會公告，該案罷免案連署人數410人，查對後符合規定人數318人，達到此選舉區選舉人總數3068人的10分之1以上，超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立，將於7月20日投票。

對於罷免案一事，王雷凱表示，「家家有本難念的經」，因為自己私人糾紛才會衍生這次事件，但他在工務事上絕對是清白，沒有不法行為，也有很多里民給予他支持，對於罷免團體行為他予以尊重，但希望不要去騷擾到里民生活，對於後續安排，他會繼續在里政上打拼。

而針對外界傳聞是明年罷免現任立委徐巧芯前哨戰，王雷凱強調，該起事件與政治毫無關係，純粹是個人報復行為，針對一些不實謠言、黑函，也都保留法律追訴權，他不多做評論。

徐巧芯 罷免 貪污

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