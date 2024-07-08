新北公共化幼兒園延托1人成班 暑假開班97%

為符合家長托育需求，新北公共化幼兒園從2013年起辦@@@延長照顧@@@，今年起更推動1人成開班，讓有需求家長皆能參與，暑假開辦率達97%。

新北教育局表示，配合中央政策，今年寒假起課後延長照顧統一收費每小時35元，寒、暑假每月2000元，經濟需要協助的家庭及特殊幼兒皆免收費，讓家長安心工作，減輕學齡前幼兒家庭托育負擔。

此外，市府今年挹注逾1億在托兒園延長托育，其中微星科技贊助700萬補助「學前集中式特教班」延長照顧費用。而自政策推動後，幼生延托率大幅增加，今年寒假參與園數達90%以上，受惠幼生數9320人。

瑞芳區猴硐—蒙特梭利實驗小學附設幼兒園陳主任分享，因學校地處偏遠，學生人數少，常因人數不足而無法開辦，又因隔代教養家庭，幼兒確有需求卻無辦理延長照顧，教育局推動1人即開辦延長照顧政策，讓幼生家庭的阿公阿媽能減輕負擔。