新北公共化幼兒園延托1人成班 暑假開班97%
為符合家長托育需求，新北公共化幼兒園從2013年起辦@@@延長照顧@@@，今年起更推動1人成開班，讓有需求家長皆能參與，暑假開辦率達97%。
新北教育局表示，配合中央政策，今年寒假起課後延長照顧統一收費每小時35元，寒、暑假每月2000元，經濟需要協助的家庭及特殊幼兒皆免收費，讓家長安心工作，減輕學齡前幼兒家庭托育負擔。
此外，市府今年挹注逾1億在托兒園延長托育，其中微星科技贊助700萬補助「學前集中式特教班」延長照顧費用。而自政策推動後，幼生延托率大幅增加，今年寒假參與園數達90%以上，受惠幼生數9320人。
瑞芳區猴硐—蒙特梭利實驗小學附設幼兒園陳主任分享，因學校地處偏遠，學生人數少，常因人數不足而無法開辦，又因隔代教養家庭，幼兒確有需求卻無辦理延長照顧，教育局推動1人即開辦延長照顧政策，讓幼生家庭的阿公阿媽能減輕負擔。
中和國小附設幼兒園小丞媽媽說，今年開設特教班延長照顧班讓家長更放心，有熟悉孩子的老師和環境，能專業且細心照顧特幼兒，讓孩子每天都開心上學。幼兒園周主任表示，學前集中式特教班延長照顧服務獨立成班，讓大部分特教班的孩子在適當師生比、熟悉的流程作息與小團體環境中，得到妥善且適性的照顧。
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