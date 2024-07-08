電動機車停車要錢了 北市公有停車場停第3天將收費

為推動淨零碳排政策，台北市不僅補貼大量電動車主購車費用，2018年起還免除停車費，但不少公有停車場管理員發現，許多車主一停就是10天，造成月票民眾無位可停。北市停管處表示，7月1日起，電動機車停放超過2天，第3天0時將依停車場費率收費，提高周轉率。

近日有民眾發現公有停車場張貼電動機車停車收費公告。一般機車族洪先生表示，機車格近年來少了很多，公有停車場內的機車格仍應以使用者付費為主，電動機車還是能在路邊停車格免費停車，不應長期占用其他付費者車位，造成無位可停現象，大家應將心比心，若要長期使用，就應該要付錢。

北市停管處營運科長李杰儒回應，6月開始就在各個公有停車場張貼公告，告知7月起電動機車停放超過2天，於第3日0時起將依照停車場費率收費。

李杰儒指出，公有停車場管理員每天都會盤查停車狀況，與路外停車的特性不同，有總格位限制，如果電動機車長期占用，會影響月票車主。過去就有管理員回報，有電動機車在停車場內停了7天、10天之久，甚至晚上停車還能發現20多輛電動機車沒移開。

李杰儒說，台北市鼓勵電動車政策，仍維持路邊停車格電動機車停車免費措施，公有停車場第3天0時起依停車場費率收費，希望能增加機車位周轉率，讓有需求的人停放。