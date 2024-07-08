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提升身障服務密度 北市至118年再增33處設施

中央社／ 台北8日電
台北市長蔣萬安（左3）8日上午參訪廣慈園區視障者生活重建中心，介紹中心設施，盼能讓視障朋友重建生活，可以適應日常，走進社區。中央社
台北市長蔣萬安（左3）8日上午參訪廣慈園區視障者生活重建中心，介紹中心設施，盼能讓視障朋友重建生活，可以適應日常，走進社區。中央社

台北市長蔣萬安今天參訪廣慈園區南區輔具中心及視障者生活重建中心時指出，至民國118年，北市將再新增33處身障服務設施，包含社區式日間照顧中心等，提升身障服務密度。

蔣萬安表示，第一社福辦理社會局的「台北市南區輔具中心」已正式搬遷至廣慈衛福大樓，並重現客廳、臥房、廚房及浴室等各種必要生活環境，有輔具的協助，加強長者獨立生活能力、避免跌倒等。

他指出，北市府為減輕身障家庭負擔，首先是符合北市身障機構照顧費用補助者，使用身障機構家長自負額凍漲定額，家長不需要再因為補助調升而需同步按比例支付自負額。

另外，使用社區服務設施（小作所）的低收入戶及中低收入戶者免費，由北市府協助補助，預計1177名身障者受惠。

蔣萬安表示，至118年北市府已規劃新增33處包含小作所、社區居住、社區式日間照顧等身障社區服務設施，持續充實北市身障者社區服務資源，提升服務密度。

此次參訪，社團法人台灣導盲犬協會及惠光導盲犬學校2家合格訓練單位共襄盛舉，4隻導盲犬帶領蔣萬安體驗視障朋友生活。

他指出，視障者生活重建中心是全國第一個將實體馬路、紅綠燈行人路口與模擬商店等街景於室內模擬重現，協助視障者克服喪失視力的心理障礙，提供安全環境進行定向訓練等。

蔣萬安並在導盲犬帶領下穿過馬路，他呼籲「導盲犬不是寵物」，遇到導盲犬落實「五不一問」，不餵、不摸、不叫、不干擾、不拒絕，詢問是否需協助，落實北市的友善共融核心精神。

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