萬安演習7月23日登場 台北市區公車暫停發車30分鐘

台北市今年度軍民聯合防空演習（萬安47號演習）將於7月23日13時30分至14時登場，實施30分鐘防空疏散避難演練。公運處今公告，屆時所有車輛應配合演習管制，將車輛停於路邊或站台，轉運站只進不出，高速公路可正常行駛；YouBike及共享機車正常營運，但要注意租借時間，避免權益受損。

北市公運處表示，6月24日邀集公車、計程車工/公會、復康巴士、藍色水路、轉運站及台北捷運等業者，辦理「萬安47號演習防空疏散演練配合事項說明會」，針對演習管制及配合事項，向業者宣導，民眾亦於演習當日聽聞警報聲響後，配合警察及民防人員指揮進行防空疏散避難。

公運處指出，市區公車7月23日於13時30分至14時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於萬安演習時間配合暫停營運停於路邊或站台，車上乘客應配合警察及民防人員指揮下車疏散。至刷卡部分，如後續仍欲回車繼續搭乘，則下車不刷卡，如不回車搭乘，請下車時刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠。

計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後，與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

公運處說，復康巴士於演習當日12時30分至14時45分訂車平台暫停預約，如演習時段尚未結束旅程者，駕駛及乘客配合警察及民防人員指揮避難，如不便下車者請於車內等待至演習結束。

另外，轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出，並配合燈火管制關閉轉運站內大燈，轉運站周圍的行人應立即進入轉運站內進行避難。藍色水路船舶照常行駛，藍色水路碼頭於演習期間配合管制人員進出。

公運處表示，YouBike及共享汽機車正常營運，民眾於租借時，注意借還時間避免權益受損，演習當下，需配合警察及民防人員指揮進行演習，將車輛停靠於路邊，進行人車疏散管制避難演習。國道客運行經高速公路正常行駛，下交流道後人車管制全面比照本市市區公車立即配合避難。