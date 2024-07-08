快訊

苦盡甘來！4生肖下半年財運滾滾 鼠、猴投資抓準良機大豐收

難關還在後頭？馬克宏政治豪賭，卻搞成「懸峙議會」

他進屋眼淚就流不停！竟是iPhone自燃 燒出枕頭「手機痕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除公車外...與「這工程」有關 忠孝西路無法開放機車

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市忠孝西路僅開放機車深夜通行。圖／報系資料照
台北市忠孝西路僅開放機車深夜通行。圖／報系資料照

台北車站是全北市公車密度最高地點，近百條路線行經北車，導致忠孝西路至今尚未開放機車全時段通行。台北市交通管制工程處回應，要等到公車路線進行重大改革、雙子星大樓開發完成後，才有可能全面開放忠孝西路讓機車行駛。

台北市忠孝西路禁行機車44年，2022年12月14日起解禁，開放機車於23時至隔日清晨6時通行。台灣機車路權促進會理事羅宜認為，台北市其他路段有相同數量的公車進出，卻開放機車通行，若因公車數量多就禁行機車，為何沒排除其他運具，只針對弱勢的用路人，優先服務自小客車，非常不合理。

北市交工處長劉瑞麟坦言，忠孝西路全時段開放機車行駛，必須等待C1D1雙子星大樓開發完成，或是台北車站周遭公車路線做重大改革後，才有機會全面開放。他說各大都市的中央車站公車轉乘都是集中式，只有台北車站比較特別，四處散布。

劉瑞麟解釋，公車路線改革影響的使用者與外縣市進入台北市轉乘的旅客，公車路線調整或設置公車轉運站可能對道路減壓有幫助，但要實現恐怕還要一段時間。目前是因為忠孝西路交通量大，若開放機車會降低通勤效率，公車旅行時間會增加很多。

其次是安全性問題。劉瑞麟說，忠孝西路的公車全市路側靠站，機車同時要行駛在外側3車道，與公車靠站、出站路線重疊，而且風險高低與「公車機車曝光量」有關，沒辦法進行模擬推估，還是希望公車減量到一定程度後降低風險，也許有機會開放讓機車行駛。

最後是攸關雙子星大樓開發規畫。劉瑞麟表示，雙子星大樓開發完成後，預估平日有20萬人進出，當時的交通維持計畫與現況是否有差異、有沒有需要調整，都要時間觀察，也許要等到營運滿駐時，大約1年左右，觀察20萬人使用交通運具的情形，再檢視有無機會開放機車行駛忠孝西路。

公車 北市 車行

延伸閱讀

北市警強勢掃蕩德州撲克 他急「暫停營業」...改玩百家樂仍被抄

「鹿」過北捷連通道引熱議 北市：需有牽繩

天氣炎熱食安亮警報北市陳情案倍增 衛生局：加強稽查

台北車站公車站牌有20處如「迷宮」 到哪搭車霧煞煞

相關新聞

萬安演習7月23日登場 台北市區公車暫停發車30分鐘

台北市今年度軍民聯合防空演習（萬安47號演習）將於7月23日13時30分至14時登場，實施30分鐘防空疏散避難演練。公運...

除公車外...與「這工程」有關 忠孝西路無法開放機車

台北車站是全北市公車密度最高地點，近百條路線行經北車，導致忠孝西路至今尚未開放機車全時段通行。台北市交通管制工程處回應，...

新北失業勞工子女就學補助開跑 最高可領35.8K

新北市勞工局今天公告第二學期失業勞工子女就學補助，失業勞工家中子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「112-2學期失...

遊三貂嶺瀑布需跨鐵軌 新北與中央有共識將建人行便橋

位於新北瑞芳的三貂嶺瀑布是熱門景點，除觀光人潮外，周圍也有居民，聯外道路需要依靠鐵軌，但恐違反「鐵路法」，引發外界憂心；...

YouBike2.0E要來了！新北最快9月底上路

新北市YouBike2.0E要來了！桃園已上路的YouBike2.0E，羨煞雙北民眾。據了解，新北原預計12月底上路，但...

罷里長周六投票 遭解讀罷徐巧芯前哨戰、她點破：里長原支持費鴻泰

北市選委會上月底公告，信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案成立，7月20日投票。外傳王雷凱在這次立委選舉力挺徐巧芯，被部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。