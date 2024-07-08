除公車外...與「這工程」有關 忠孝西路無法開放機車

台北車站是全北市公車密度最高地點，近百條路線行經北車，導致忠孝西路至今尚未開放機車全時段通行。台北市交通管制工程處回應，要等到公車路線進行重大改革、雙子星大樓開發完成後，才有可能全面開放忠孝西路讓機車行駛。

台北市忠孝西路禁行機車44年，2022年12月14日起解禁，開放機車於23時至隔日清晨6時通行。台灣機車路權促進會理事羅宜認為，台北市其他路段有相同數量的公車進出，卻開放機車通行，若因公車數量多就禁行機車，為何沒排除其他運具，只針對弱勢的用路人，優先服務自小客車，非常不合理。

北市交工處長劉瑞麟坦言，忠孝西路全時段開放機車行駛，必須等待C1D1雙子星大樓開發完成，或是台北車站周遭公車路線做重大改革後，才有機會全面開放。他說各大都市的中央車站公車轉乘都是集中式，只有台北車站比較特別，四處散布。

劉瑞麟解釋，公車路線改革影響的使用者與外縣市進入台北市轉乘的旅客，公車路線調整或設置公車轉運站可能對道路減壓有幫助，但要實現恐怕還要一段時間。目前是因為忠孝西路交通量大，若開放機車會降低通勤效率，公車旅行時間會增加很多。

其次是安全性問題。劉瑞麟說，忠孝西路的公車全市路側靠站，機車同時要行駛在外側3車道，與公車靠站、出站路線重疊，而且風險高低與「公車機車曝光量」有關，沒辦法進行模擬推估，還是希望公車減量到一定程度後降低風險，也許有機會開放讓機車行駛。

最後是攸關雙子星大樓開發規畫。劉瑞麟表示，雙子星大樓開發完成後，預估平日有20萬人進出，當時的交通維持計畫與現況是否有差異、有沒有需要調整，都要時間觀察，也許要等到營運滿駐時，大約1年左右，觀察20萬人使用交通運具的情形，再檢視有無機會開放機車行駛忠孝西路。