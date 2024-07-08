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罷里長周六投票 遭解讀罷徐巧芯前哨戰、她點破：里長原支持費鴻泰
北市選委會上月底公告，信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案成立，7月20日投票。外傳王雷凱在這次立委選舉力挺徐巧芯，被部分人士刻意解讀是「罷免徐巧芯前哨戰」。同選區的議員秦慧珠今受訪說，王雷凱罷免案與徐巧芯完全沒關係，尤其王雷凱在立委初選時，支持的是費鴻泰，根本不是徐巧芯，這個罷免案跟任何藍綠操作、政治對立根本無關。
秦慧珠表示，景勤里長王雷凱之所以被發起罷免成立，儘管王本身很年輕，里長工作也做得不錯，但他是因為家務事的關係，使得家族中的人包括前妻、前岳母、還有一些家族的人，覺得對王的工作不滿意，所以提出罷免。
之所以連署罷免成立，秦說，因為部分里民也覺得，除了正常里長工作，很多里民也覺得里長的個人行為也需要考量，所以才跟著連署罷免成案，下周六就要投票，但是這個案子，跟任何藍綠操作、政治對立，及目前的政治話題完全無關，也與立委徐巧芯完全沒有關係，秦慧珠強調，「王雷凱的事情，非藍非綠非政治，更非有議員民代在背後。」
秦慧珠還說，尤其王雷凱本身在國民黨松信立委初選時，其實王是支持費鴻泰的，並不是支持徐巧芯，王雷凱的罷免案要與徐巧芯扯上關係，完全不成立。
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