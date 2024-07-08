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雙城論壇將訪廣慈 輔具視障重建 蔣萬安讚比上海做更好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午參訪廣慈園區南區輔具中心及視障者生活重建中心。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午參訪廣慈園區南區輔具中心及視障者生活重建中心。記者林麗玉／攝影

台北市南區輔具中心成立20周年，今年正式搬遷進駐廣慈衛福大樓。台北市長蔣萬安今天參觀輔具中心，並體驗全國唯一的視障者生活重建中心。蔣萬安戴上模擬視障者眼鏡，體驗牽著導盲犬過馬路，蔣萬安體驗後，也提到去年赴上海參加雙城論壇，有參訪上海社區的輔具中心，當時就覺得他們規畫很不錯，不過這次來廣慈，蔣更大讚「我們這邊做得更好」。

一旁的議員秦慧珠也表示，今年的雙城論壇，可以請他們(上海參訪團)到這裡參觀。蔣萬安說，他覺得就是大家彼此互相借鏡學習，針對在地需求特性、規畫更完善，台北廣慈可以作為與上海市市政交流的地方。

蔣萬安今天上午參訪廣慈園區南區輔具中心及視障者生活重建中心，蔣萬安也當場宣布兩項福利措施，包括市民使用身障機構服務，市府除了按月提供補助，也凍漲家長自負額，減輕身障家庭負擔；使用社區服務設施（小作所）的低收入戶及中低收入戶者免費，預計嘉惠1177位身障者。

還有北市府規畫未來4年增加包含小作所、身障居住、日照等身障社區服務設施共計33處，希望提供密度更高、更周全的設施服務。

蔣萬安表示，市府團隊打造以人為本的社福環境，去年7月17號大同區建成社福中心落成啟用、今年1月18號文山區新岩社福大樓落成、5月2號內湖行愛住宿型長照機構開幕。

蔣提到，他上任後，聽取許多身障朋友日常生活起居的挑戰跟困難，因此這次在廣慈園區所設的身障者的生活重建，會有實體的馬路、紅綠燈、行人路口以及模擬商店，提供視障朋友體驗、專業人士資訊、心理支援等服務，慢慢地讓身障朋友可以適應日常生活，走進社區。

 社會局長姚淑文表示，廣慈的視障者生活重建中心是專為台北市視障朋友設置，也是全國第一個將實體馬路、紅綠燈行人路口與模擬商店等街景於室內模擬重現，協助視障者克服喪失視力的心理障礙，並由專業人員提供生活重建訓練、家庭關懷訪視服務、心理與情緒支持服務、視障相關專業教育訓練等。

蔣萬安戴上模擬視障者眼鏡，體驗牽著導盲犬過馬路。記者林麗玉／攝影
蔣萬安戴上模擬視障者眼鏡，體驗牽著導盲犬過馬路。記者林麗玉／攝影

蔣萬安

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