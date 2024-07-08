天氣炎熱食安亮警報北市陳情案倍增 衛生局：加強稽查

夏日來臨高溫天氣易導致食物變質，蟑螂等病媒出沒越趨頻繁，近日也發生多起食安問題，衛生局統計發現，隨月均溫逐年上升，民眾陳情案量也逐年增加，上半年就比去年同期增加超過一倍，衛生局表示，將針對病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查，也將增加稽查人力，盼年底再招收33人。

天氣持續高溫，中央氣象署資料顯示北市1月至6月平均月均溫已較前年上升0.72℃，炎熱天氣不少小動物出沒，也讓店家食安警報亮起紅燈，衛生局分析，今年同期民眾陳情病媒出沒案件也逐年增加，從2022年41件、2023年76件，到今天已有187件。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，近年來天氣高溫，店家若未妥善保存食材，短時間就可能變質，加上天氣熱小動物出沒增加，針對夏天也會加強病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查，若違反食品安全衛生管理法且未限期改善完成即依法裁處，並於衛生講習中加強向業者宣導。

衛生局主秘邱秀儀也說，近期接獲陳情數量有增加，但衛生局立場還是希望商家能落實自主管理，包含食材冷藏保存、用具的清潔都能自主做好，讓消費者吃得安心，自身商譽也有正面影響，局內稽查壓力也不會那麼大，若能做到一個「善的循環」，就能創造三方共贏局面。

不過日前某知名港式料理店遭投訴餐點里有針頭，但衛生局卻事發6天後才去稽查，邱秀儀說，未來也會修正相關稽查程序，若投訴案內容較為嚴重甚至有影響民眾安全狀況發生，衛生局會將順位往前移，盡量24小時內前往稽查，若情況較為輕微，也會在3天內完成。

針對稽查人力不足問題，邱秀儀說，衛生局食安相關人力有逾百人，但考量到對食安重視，市府已同意外聘33名稽查人員，已陸續公開招考，期望年底前能補足人力，但她認為，食安人力不僅只有稽查員，還包括檢驗、後續對應等，即便人力補足，重點還是業者要達到法規要求、自身做好食安環境衛生等規範才是最重要的。