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新北失業勞工子女就學補助開跑 最高可領35.8K

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北第2學期失業勞工子女生活扶助金即日起受理申請。圖／新北市勞工局提供
新北第2學期失業勞工子女生活扶助金即日起受理申請。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局今天公告第二學期失業勞工子女就學補助，失業勞工家中子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「112-2學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市府勞工局申請生活扶助金，最高可補助1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，申請收件自8日起至8月7日止。

新北市勞工局表示，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、112-2學期有印明細學費收據影本、存摺影本，即可提出申請。

考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，已自2022年起放寬規定，此類非自願失業勞工也可請領生活扶助金。

勞工局指出，為避免失業造成子女就學中斷困擾，勞工局會在每年3月中旬，優先輔導非自願離職並經核付失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，先向勞動部申請就學費用補助，經該部勾稽比對後，一般會在同年6月寄發審核結果通知單，勞工局再透過加碼方式，讓非自願離職失業勞工領取更多子女就學補助。

勞工局說，相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，也可到「新北勞動雲」官網輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」下載申請表。

勞工局 失業

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