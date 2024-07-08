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「鹿」過北捷連通道引熱議 北市：需有牽繩

中央社／ 台北8日電

1名梅花鹿飼主因帶鹿經過捷運連通道卻無牽繩，引發議論；北捷表示，連通道也屬捷運系統，動物應裝於寵物箱籠；動保處說公共場所需有牽繩。

1名梅花鹿飼主日前要從寵物展回家時，經過台北捷運南港展覽館站往停車場連通道，讓鹿自己行走、下樓梯且沒有牽繩，引發議論。

台北捷運說，連通道等站體空間也屬捷運系統，攜帶動物進入車站或車輛內，除另有公告外，應將動物裝於寵物箱或袋、籠內，且包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，動物的頭、尾及四肢均不得露出，每名購票旅客以攜帶1件為限；若違反規定北捷得拒絕運送。

台北市動保處今天表示，依台北市動物保護自治條例第10條第1項規定，寵物飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，若有違反可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

動保處說，針對本案後續將進行調查，若查有違法將依法裁處。

飼主後續道歉，在市區沒有牽繩的確不對，並表示沒有要去捷運站，是經過連通道取車。

北捷 寵物 捷運

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