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王世堅自稱野獸、感度超前型男市長 蔣萬安一句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午參訪廣慈南區輔具中心及視障者生活重建中心。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午參訪廣慈南區輔具中心及視障者生活重建中心。記者林麗玉／攝影

被點名民進黨挑戰2026北市長人選呼聲高的民進黨立委王世堅，近期一份網路民調顯示，王世堅在18至29歲的年輕族群好感度，贏過台北市長蔣萬安。王世堅受訪時也謙虛稱自己是野獸，蔣萬安是型男，蔣萬安今被問及型男如何爭取年輕人支持？蔣萬安表示，相關的調查都會參考。

2026縣市長選戰，各政黨已經積極布局，近期一份網路民調，王世堅因「大砲型」問政風格，深受年輕人歡迎，不僅最新網路民調，監督最有力排名王世堅拿第1，在18至29歲年輕族群，王世堅好感度還贏過市長蔣萬安，儘管王世堅最近對外都表示，參與台北市長的選舉他個人是完全沒有想過。

不過蔣萬安今天也被問及，2026可能的潛在對手王世堅在年輕族群好感度贏過蔣，接下來如何爭取年輕人支持？蔣萬安表示，「相關的調查我們都會參考」。

王世堅 蔣萬安

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