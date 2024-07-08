王世堅自稱野獸、感度超前型男市長 蔣萬安一句話回應

被點名民進黨挑戰2026北市長人選呼聲高的民進黨立委王世堅，近期一份網路民調顯示，王世堅在18至29歲的年輕族群好感度，贏過台北市長蔣萬安。王世堅受訪時也謙虛稱自己是野獸，蔣萬安是型男，蔣萬安今被問及型男如何爭取年輕人支持？蔣萬安表示，相關的調查都會參考。

2026縣市長選戰，各政黨已經積極布局，近期一份網路民調，王世堅因「大砲型」問政風格，深受年輕人歡迎，不僅最新網路民調，監督最有力排名王世堅拿第1，在18至29歲年輕族群，王世堅好感度還贏過市長蔣萬安，儘管王世堅最近對外都表示，參與台北市長的選舉他個人是完全沒有想過。

不過蔣萬安今天也被問及，2026可能的潛在對手王世堅在年輕族群好感度贏過蔣，接下來如何爭取年輕人支持？蔣萬安表示，「相關的調查我們都會參考」。