台北車站公車站牌有20處如「迷宮」 到哪搭車霧煞煞

台北車站內部設計複雜，多年來被戲稱為「迷宮」，不過叫做「台北車站」的公車站牌也有10多個，散布在忠孝西路、市民大道與周邊街道上，旅客很難搞懂要去台北車站的哪裡搭車。民間團體倡議設立公車轉運站將「台北車站」公車站牌集中；公運處報告時則直接否定提案，並稱影響車流與百貨、商場、旅館、補習業者旅次。議員批評公運處先射箭再畫靶、先否決再找理由。

台北市議員趙怡翔、詹為元、陳宥丞3人舉辦「台北車站建置市區公車轉運站」公聽會。民間團體倡議，台北市交通局可設置類似「新北市新板特區轉運站」地方，把所有叫做「台北車站」的公車站牌集中在同處，避免民眾不知道要去台北車站的哪個地方搭，也能降低對交通的衝擊。

機車權益促進會理事長羅宜說，自己國、高中在台北車站補習，歷經「台北車站到底是哪個台北車站」的困惑，來回都是叫台北車站，卻要在不同地方搭車，花了半年才熟悉環境。行人零死亡推動聯盟理事林伯勛表示，大眾運輸使用者替政府緩解停車需求、道路阻塞問題，待遇上卻沒有優先性，轉乘距離不僅遠，過程中也無法遮風避雨，使用私人運具卻特別便利。

國立陽明交通大學運管系副教授王晉元指出，台北車站公車站牌散布各處，對旅客不友善，建議交通局可調出電子票證使用記錄，了解民眾搭車起迄點，梳理路線做簡化、優化，可以解決很多問題，若效果有限，公車轉運站或許要上線，必須分階段性處理，還要進行研究、分析，評估多少人受惠、道路與車流狀況、轉運站進出流量與設置位置，有了數據後循序漸進解決。

公運處報告指出，若取消或集中公車站牌，恐影響忠孝西路南側百貨、商場、旅館、補習業等旅次，也會增加乘客乘車時間、額外步行距離，1天影響3.5萬人次。道路產生新瓶頸點，如忠孝西路西轉北公園路左轉專用道，尖峰小時約達136班次，評估號誌時制供左轉秒數較長，以及公車迴轉問題等。

趙怡翔說，公運處已預設立場否決提案，且理由不除，如「影響百貨、商場、旅館、補習業」與公車站牌無關，且步行時間一定會有長有短，道路限制也可透過號誌、交通工程解決。

陳宥丞說，公運處事先射箭再畫靶、先拒絕再找理由，應以數據和民間對話，做根本性解決，如果增加步行時間但能保護行人安全、增加乘車便利性就應該要改善。

詹為元說，新北市就能作為參考，也不是說每個站牌都要收攏，報告中看不出公運處有經過模擬運算或統計數據，都是憑感覺在對談，變成各說各話。