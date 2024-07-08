大巨蛋白座椅「吃球」爭議 蔣萬安：去年就向遠雄提疑慮

中職中信兄弟昨天與統一獅隊大巨蛋交手，發生全壘打因受白色座椅影響落點難判斷爭議，獅隊教練林岳平還一度不滿判決上場抗議。蔣萬安今天表示，大巨蛋座椅是在2022年7月就已安裝完成，他上任後第一次視察，當面就有向遠雄提出白色座椅會有吃球疑慮。他已經請體育局再一次要求遠雄，針對可能吃球疑慮，即刻改善、解決問題。

民眾黨議員陳宥丞昨天也批平，這個吃球爭議，差點引爆首次大巨蛋的球員「拳武行」，陳說，他過去質詢時，就不斷提出這個問題，但蔣市府及遠雄遲未改善白色座椅的問題。

蔣萬安今天上午到廣慈南區輔具中心及視障者生活重建中心參訪，對於大巨蛋白色座椅吃球爭議，蔣說，大巨蛋的座椅在2022年7月就已安裝完成，他上任後第一次去視察，現場也有很多媒體朋友，當面他就向遠雄提出白色的座椅會有吃球的疑慮。

蔣說，他也請美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen，實際到台北大巨蛋做場勘、並提供專業意見。後來市府團隊也有再次很具體地向遠雄提出，對於白色座椅可能吃球問題，可以透過加裝椅套的方式來進行改善。

蔣萬安說，昨天發生爭議後，他也已經請體育局再一次要求遠雄針對可能吃球的疑慮，即刻地進行改善、解決問題。而白色座椅其實在2022年7月，柯市府的時候就已經安裝完成了。

媒體也追問，未來會不會直接要求調整顏色?蔣萬安說會，市府之前已經要求即刻可以透過加裝椅套。這個是比較快速，遠雄可以即刻來做，所以當然還有其他種方式，無論如何，解決這個問題是最重要。

也有媒體問蔣，會不會覺得這是在柯市府時候就完成的座椅，現在卻要蔣來改善，有點不太公平？蔣表示，他上任當然就是面對問題、解決問題，至於可以透過幾種方式改善，包括加裝椅套等，也許遠雄必須要即刻做相關評估，最重要無論哪一個方式，就是要避免接下來再次發生吃球的問題。