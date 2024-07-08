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遊三貂嶺瀑布需跨鐵軌 新北與中央有共識將建人行便橋
位於新北瑞芳的三貂嶺瀑布是熱門景點，除觀光人潮外，周圍也有居民，聯外道路需要依靠鐵軌，但恐違反「鐵路法」，引發外界憂心；交通部表示不建議修法放寬，已在與新北討論建便橋。新北強調，這問題一定要解決，希望中央可先有權宜措施，接下來也會與中央共商來建便橋，方便民眾通行。
三貂嶺瀑布群步道是新北觀光亮點，聯外交通卻成為困境，民眾要前往須從三貂嶺車站穿越平溪線鐵軌，相當不便，再加上平時居民往來，外界憂心違反鐵路法之虞。立委為此提案擬修正鐵路法第57條，盼開放鐵路路線；交通部則建議不予修正，將與新北討論興建跨河橋梁，過度期間，台鐵也將協助拓寬居民及機車通行空間。
新北觀旅局長楊宗珉表示，當地兩側本來就有長住居民，這是一個長期的狀況，過去台鐵一直沒有解決這個問題，這涉及當地居民通行問題；現在交通部、台鐵公司也有找新北交通局大家一同討論，其實也在思考是否要就現有橋梁拓寬，或者另外蓋新橋，這都還在討論中，而立委也就法令層面看能否修正，就不一定要蓋新橋，看是否透過一些增設管理方式，來方便民眾通行。他也說，這問題一定要解決，否則三貂嶺車站就沒有意義，不如乾脆就廢站。
新北交通局綜合規劃科指出，大方向就是朝建便橋方向走，已經在6月27日邀集交通部鐵道局、台鐵公司、經濟部水利署及市府相關單位召會研商尋求解決方案，已先針對地方建議便橋方案討論，涉及相關法規限制、可行性及後續土地撥用及經費議題將於方案確認後續行研商。
交通局綜合規劃科提到，短期部分仍希望交通部及鐵路單位在符合安全及民眾通行需要下做權宜措施；這周交通部政務次長伍勝園到新北共商交通議題時，也許也會談到相關議題，做意見交換。
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