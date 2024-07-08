遊三貂嶺瀑布需跨鐵軌 新北與中央有共識將建人行便橋

位於新北瑞芳的三貂嶺瀑布是熱門景點，除觀光人潮外，周圍也有居民，聯外道路需要依靠鐵軌，但恐違反「鐵路法」，引發外界憂心；交通部表示不建議修法放寬，已在與新北討論建便橋。新北強調，這問題一定要解決，希望中央可先有權宜措施，接下來也會與中央共商來建便橋，方便民眾通行。

三貂嶺瀑布群步道是新北觀光亮點，聯外交通卻成為困境，民眾要前往須從三貂嶺車站穿越平溪線鐵軌，相當不便，再加上平時居民往來，外界憂心違反鐵路法之虞。立委為此提案擬修正鐵路法第57條，盼開放鐵路路線；交通部則建議不予修正，將與新北討論興建跨河橋梁，過度期間，台鐵也將協助拓寬居民及機車通行空間。

新北觀旅局長楊宗珉表示，當地兩側本來就有長住居民，這是一個長期的狀況，過去台鐵一直沒有解決這個問題，這涉及當地居民通行問題；現在交通部、台鐵公司也有找新北交通局大家一同討論，其實也在思考是否要就現有橋梁拓寬，或者另外蓋新橋，這都還在討論中，而立委也就法令層面看能否修正，就不一定要蓋新橋，看是否透過一些增設管理方式，來方便民眾通行。他也說，這問題一定要解決，否則三貂嶺車站就沒有意義，不如乾脆就廢站。

新北交通局綜合規劃科指出，大方向就是朝建便橋方向走，已經在6月27日邀集交通部鐵道局、台鐵公司、經濟部水利署及市府相關單位召會研商尋求解決方案，已先針對地方建議便橋方案討論，涉及相關法規限制、可行性及後續土地撥用及經費議題將於方案確認後續行研商。