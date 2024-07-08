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日本修學旅行團9月到新北 侯友宜：創造地方6.6億產值

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽新北市。記者劉懿萱／攝影
日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽新北市。記者劉懿萱／攝影

日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽金山、坪林、三峽多種遊程，如控窯、製茶、藍染等，並與致理科大合作由應用日語系學生接待、翻譯。新北市長侯友宜說，日本每年有120所學校、約2萬人次參訪，透過教育體驗、農業創生了解新北，預計為農業創生團隊每年帶來5千萬收益、為地方創造6.6產值。

農業局指出，今年由地方創生團隊金山漫遊為首，與JTB台灣合作，安排日本高中學校修學旅行參訪15處新北市農創團隊場域，如金山漫遊、甘樂文創、坪林青年茶業發展協會等，可體驗甘藷栽培、控窯、製茶、藍染多種遊程。此外，也與致理科技大學USR團隊合作，由應用日語系學生了解農業創生團隊體驗內容後，協助團隊翻譯、接待日籍學生，累積經驗。

JTB台灣董事長根本克己說，日本每年來台灣修學旅行每年最多達6萬人次，且居多集中在台北市，以JTB旅行社來說，去年接待60個團體、2800人有82%都在北部，希望削減台北市過度集中現象，讓學校修學旅行可以往新北擴散。

根本指出，今年9月底首發旅行團將帶日本福岡設計專門學校，至新北修學旅行，預計前往朱銘美術館、金山地瓜栽培及控窯等多種活動，此次計畫規畫在下半年帶120校修學旅行團，約2萬人次參訪新北市。

侯友宜致詞說，此次台日合作不僅是新北農業創生團隊成果，也鼓勵大學生積極投入地方發展，更符合多項SDGs指標，如就業經濟、消費、生產、永續等，日本每年有120所學校、約2萬人次參訪，透過教育體驗、農業創生了解新北，預計為農業創生團隊每年帶來5千萬收益、為地方創造6.6產值。

日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽新北市。記者劉懿萱／攝影
日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽新北市。記者劉懿萱／攝影
日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽新北市。記者劉懿萱／攝影
日本知名旅行社JTB與新北15組農業創生團隊合作，讓日本學生可遊覽新北市。記者劉懿萱／攝影

團隊 日本

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