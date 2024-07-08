YouBike2.0E要來了！新北最快9月底上路

新北市YouBike2.0E要來了！桃園已上路的YouBike2.0E，羨煞雙北民眾。據了解，新北原預計12月底上路，但新北在採購價格等條件已談妥，預計最快本月完成採購程序。新北市交通局長鍾鳴時也證實，首批「樂觀」第三季末最快9月底、10月初上路，希望與台北市同步。

YouBike2.0E因為有電動輔助，加上時速可達25公里，適合作為跨縣市通勤或休閒使用，不過先前因為採購價格談不攏，遲遲尚未定案，雙北民眾苦等許久。

據了解，原本預計12月上路的2.0E車輛，新北已與微笑單車談妥，目前將展開採購程序，預計本月就能夠完成。新北交通局長鍾鳴時也證實上路時間將會提前。

鍾鳴時表示，新北市希望能夠與台北市同步上路，新北市投放目標希望能達到2100輛，預計最快第三季末9月底、10月初就能上路，不過第一批投入數量，要視廠商生廠量能，車輛要全數到位，預計明年才會達成。

YouBike2.0E車輛，因為時速最高可達25公里，目前北北桃3市對上路規範不同，新北市禁騎人行道或人車共道的自行車道，台北市卻可行駛，尤其電輔車跨縣市使用機率非常高，民眾擔心可能因此不小心違規被記點，影響後續使用權益。

鍾鳴時表示，北北桃已經有開過會討論，新北研議將會放寬與北市同步，不過會要求微笑單車公司在出廠設定時，讓時速超過20公里就不會繼續送電，另也會針對騎樓等容易反應不及的地點，持續嚴禁相關車輛駛入，但他表示，目前還是維持原規定，放寬時間要再研議。

鍾鳴時說，新北費率也會與各縣市同步，會比照2.0E前2小時內每30分鐘新台幣20元，不過無法享受Tpass轉乘的免費優惠。

新北市交通局表示，新北市目前YouBike2.0車輛有2萬1000台，目前站體已達1320站，2.0E採購量會占2.0的10％約2100台。

至於YouBike1.0將在10月底全數退場，目前1.0站點還有132站，車輛約有5900輛，在10月底就會全數換成YouBike2.0。