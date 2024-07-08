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天氣炎熱蟑螂出沒頻繁 北市上半年陳情案量倍增

中央社／ 台北8日電
酷暑難耐，蟑螂等病媒出沒越趨頻繁，台北市衛生局統計發現，隨月均溫逐年上升，民眾陳情案量也逐年增加，今年上半年就比去年同期增加超過一倍，將加強對餐飲業者稽查。聯合報系資料照片
酷暑難耐，蟑螂等病媒出沒越趨頻繁，台北市衛生局統計發現，隨月均溫逐年上升，民眾陳情案量也逐年增加，今年上半年就比去年同期增加超過一倍，將加強對餐飲業者稽查。聯合報系資料照片

酷暑難耐，蟑螂等病媒出沒越趨頻繁，台北市衛生局統計發現，隨月均溫逐年上升，民眾陳情案量也逐年增加，今年上半年就比去年同期增加超過一倍，將加強對餐飲業者稽查。

台北市衛生局今天舉行記者會宣導餐飲業病媒防治及食材保存標準，食品藥物管理科長林冠蓁表示，根據中央氣象署資料，台北市1月至6月的平均月均溫逐年上升，今年就較民國111年升高0.72度，近期已出現多起餐飲業者食品變質事件。

她進一步表示，隨著氣溫上升，最常見的病媒蟑螂也進入活躍高峰期，今年光是1到6月民眾陳情案件數就達到187件，比去年同期76件增加超過一倍，更是111年同期41件的4.5倍。

林冠蓁說，為確保民眾安心用餐環境，衛生局將針對業者的食材保存及病媒防治措施2大重點加強稽查，包含冰箱冷藏溫度應低於7度、冷凍低於負18度；食材妥善覆蓋以避免污染、掌握先進先出原則避免食材過期；廚餘存放在密封且防蟲的容器中。

此外，垃圾桶及廚餘桶應加蓋以避免成為病媒的食物來源、廚房及垃圾處理區也要定期清潔和消毒並留存紀錄、各式孔道要裝設防止病媒侵入設施，不讓病媒趁機潛入。

林冠蓁提醒民眾，夏季保存食品要特別注意溫度及時間，避免微生物過度生長繁殖，建議室溫超過30度時，就不要讓食品放置超過1小時，若在外用餐可至「臺北市政府衛生局食藥粧網路地圖」查詢業者歷次衛生稽查結果，即時掌握餐廳食安情報，作為選擇店家的參考。

北市 衛生局 食材

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