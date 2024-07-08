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台中機場捷運經過台中火車站 民代官員一致傾向藍橘線共站

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺（中）到台中火車站實地勘查。記者黃寅／攝影
交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺（中）到台中火車站實地勘查。記者黃寅／攝影

交通部日前審查通過台中捷運橘線（機場捷運）可行性研究，由於涉及與台中車站共構、轉乘等問題，立法院交通委員會上午邀請交通部長李孟諺到台中火車站實地勘查。立法院副院長江啟臣、立委何欣純和黃健豪等人都主張，應採藍橘線共站的方案，以與已與火車站盡量接近，但原與干城車站較接近的設站規畫應該保留，以兼顧干城地區的發展。

台中市政府交通局長葉昭甫說，希望行政院先盡快核定可行性評估，進入綜合規畫階段才能進入實質的規畫。交通部鐵道局長楊正君也建議，在送行政院的可行性評估內應即可把共站案寫入，干城站亦註明，讓綜合規畫有明確方向。

交通部長李孟諺說，如果未採共站案，因為機場捷運不是要去機場的，就是從機場來的，大家都推了行李，從干城站要走到台中火車站，民眾恐怕會有怨言。而且，因為是在站外，入站可能還得繳一次錢。

勘查活動由何欣純主持，包括江啟臣、黃健豪和多位地方民代都與會，大家對未來路線和設站十分關心。

會中葉昭甫和台鐵公司董事長杜微都針對共站和橘線在干城地區設站的利弊有所說明，表示若是設干城站，干城站會因為設站而帶來旅客，有助繁榮，但距離火車站有380公尺，旅客得走一段路。但若共站，也須考慮火車站和藍線共站，本身已有相當的人流。

江啟臣會中提及台大醫院和台北車站的例子，認為在台大醫院與台北車站也有段距離，但為了醫院仍設站就是很好的例子，干城設站也可以此為考量。何欣純說，黃健豪發言時亦曾提及不要忽略了干城地區發展，她也認為兩站都設比較能兼顧。

台中機場捷運經過台中火車站，立法院副院長江啟臣提及台大醫院和台北車站的例子，認為設台大醫院設站是很好的例子。記者黃寅／攝影
台中機場捷運經過台中火車站，立法院副院長江啟臣提及台大醫院和台北車站的例子，認為設台大醫院設站是很好的例子。記者黃寅／攝影

交通部長 機場捷運 火車站

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