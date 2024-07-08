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2026拚台中市長藍白合響起 何欣純：最後決定在市民

中央社／ 台中8日電
媒體問，台中市長選戰「藍白合」是否能順利，何欣純表示，他黨的考量、策略、決定，她不予置評也沒辦法得知，最後決定在台中市民。聯合報系資料照
媒體問，台中市長選戰「藍白合」是否能順利，何欣純表示，他黨的考量、策略、決定，她不予置評也沒辦法得知，最後決定在台中市民。聯合報系資料照

2026台中市長選戰，國民黨立法院副院長江啟臣與民進黨立委何欣純對戰呼聲高，民眾黨喊出「藍白合」；對此，江啟臣今天表示「一起加油」，何欣純則說，最後決定在台中市民。

立法院交通委員會今天考察台中地區交通及觀光建設，江啟臣、何欣純及多名地方民代出席關心。民眾黨台中市黨部主委江和樹日前向黨主席柯文哲喊話到台中參選；但若黨內沒提名人選，不排除支持江啟臣。

媒體問，台中市長選戰「藍白合」是否能順利，何欣純表示，他黨的考量、策略、決定，她不予置評也沒辦法得知，最後決定在台中市民，未來的事情有無限可能、變化，靜觀其變。

江啟臣則說，一起加油，大家都是為市民、市政建設在爭取，都關心在地建設，不同政黨間、相互合作、樂觀其成；他提到，此時此刻把份內工作做好，只有把自己工作做好，才是對選民的交代，「政黨之間能合作就合作，選民期待的事情，政黨之間要設法合作完成選民的期待」。

江啟臣、何欣純出席同場活動，何欣純表示，台中市重大交通建設沒有分顏色，江啟臣也是出身台中的立委，現在又是立法院副院長，希望他也能助一臂之力，其他多名立委也都會到場關心，希望讓台中捷運路網趕快完成。

江啟臣則說，彼此都是民代，台中不大很常會遇到，都關心台中發展，台中市是第二大城，未來發展、規模不輸新北市、台北市，在功能上、城市角色有可能會超越，台中市自有獨特地方。

他說，先把現在問題解決並提前做好未來規劃，一個大城市除要做好市民服務，也必須展現出國際都市樣態，台中作為中部首都很關鍵，希望隨時代演變、捷運路網形成，帶動城市復興與創新。

何欣純 江啟臣

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