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北市蛋黃區 驚見爛尾樓？

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市金山南路、濟南路口一棟老舊建物，去年拆到一半，不明原因中斷逾8個月遲未再動工。記者林麗玉／攝影
北市金山南路、濟南路口一棟老舊建物，去年拆到一半，不明原因中斷逾8個月遲未再動工。記者林麗玉／攝影

北市金山南路、濟南路口一棟老舊建物，去年拆到一半，竟不明原因中斷逾8個月遲未再動工，里民憂心，建物拆到一半停工，過去就曾有碎石從天降，擔心正值颱風季，拆到一半的老建物更破舊，風險難料，且工程圍籬占用人行道，居民也行不安全。建管處表示，已通知承造人，預計8月底前拆完。

記者實地到場觀察，發現這棟老舊建築拆到一半，建物水泥、磚頭外露，僅用鋼架帆布蓋住，拆除工程圍起的鐵皮圍籬泛黃、生鏽，先前遭隨意塗鴉的痕跡還在。

檢視建物拆除執照，拆除日期為去年5月4日，卻無預定完工日，有民眾表示，這棟建物去年拆到一半後突停工，遲遲沒再啟動，憂心若遇強風或颱風來襲，難保不會有掉落物砸落。

台北市議員徐立信接獲里民陳情，他說，該處建案工地雜亂，周邊架起圍籬後，壓縮行人空間，用路人被迫走到馬路與車爭道，另一側因工程圍籬無標線型人行道，行人通行相當危險，質疑市府放任建商毫無工地管理，拆除工期要拖多久，里民沒人知道。

建管處回應，後續會去了解該案為何拆到一半沒繼續施工，如果一直維持停工，會要求改善。承造人有允諾，預計8月底前會拆除完成，工地拆除執照有效期間是1年、可展延1年，最長2年。

人行道 北市 颱風

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