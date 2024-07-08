垃圾溢出地板濕滑 北市公廁評比拿優等惹議

台北市列管6890座公廁，議員調閱資料發現從2017年至今年4月，民眾投訴公廁相關案件有4721件，平均每年近650件，最常遭詬病是地板濕滑，還有民眾跌倒骨折，明明垃圾滿出來卻能拿優等級，與民眾感受不符。北市環保局說，發生民眾跌倒的公廁已安裝扶手、防滑墊片，其餘市場公廁也會在今年完成改善。

台北市議員李明賢指出，環保局列管公廁中，列為特優4531座、優等2353座、普通6座，待改善0座，但民眾每年陳情爆量，列管公廁去年僅裁罰9件，今年只有2件，1999陳情從2017年至今，公廁相關案件近5000件，其中跌倒受傷73件，列管才1件，質疑「是環保局造假，還是1999造假？」

李明賢說，有民眾4月中旬在某市場公廁跌倒骨折送醫，當地居民反映，該廁所濕滑髒亂，並非首次有人跌倒，不少市場廁所掛著「優等級」，卻是地板濕滑、垃圾滿出來，相當諷刺。

根據台北市公廁環境衛生管理自治條例，針對公廁稽查，特優級至少每半年一次；優等頻率是每季一回，普通級是每月至少一次。李明賢要求環保局增加稽查時間與頻率，優等也要縮短成為每月稽查一次，落實考核。

北市環保局回應，現有12名巡查員，整潔程度未達普通級將告發，若見公廁不潔，會要求維管單位改善，再次巡檢才會給予公廁評比，希望評比和民眾感受一致。

另，新北市列管5909座公廁，2017年至今年7月，累計接獲民眾通報陳情公廁案1903件，通報類型包含設備故障、備品不足、異味、濕滑等。新北市環保局表示，接獲民眾通報後，由各區清潔隊巡查人員前往確認情況，並要求公廁管理單位改善缺失，一般環境髒亂均可立即改善。

蔡姓女子表示，一般公廁還算乾淨，熱門景點與場域，因使用人數多，容易飄散異味，清潔頻率要再增加，最重要還是使用者要有公德心、同理心，別造成下一個使用者困擾。