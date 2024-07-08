聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾溢出地板濕滑 北市公廁評比拿優等惹議

聯合報／ 記者鍾維軒葉德正／連線報導

台北市列管6890座公廁，議員調閱資料發現從2017年至今年4月，民眾投訴公廁相關案件有4721件，平均每年近650件，最常遭詬病是地板濕滑，還有民眾跌倒骨折，明明垃圾滿出來卻能拿優等級，與民眾感受不符。北市環保局說，發生民眾跌倒的公廁已安裝扶手、防滑墊片，其餘市場公廁也會在今年完成改善。

台北市議員李明賢指出，環保局列管公廁中，列為特優4531座、優等2353座、普通6座，待改善0座，但民眾每年陳情爆量，列管公廁去年僅裁罰9件，今年只有2件，1999陳情從2017年至今，公廁相關案件近5000件，其中跌倒受傷73件，列管才1件，質疑「是環保局造假，還是1999造假？」

李明賢說，有民眾4月中旬在某市場公廁跌倒骨折送醫，當地居民反映，該廁所濕滑髒亂，並非首次有人跌倒，不少市場廁所掛著「優等級」，卻是地板濕滑、垃圾滿出來，相當諷刺。

根據台北市公廁環境衛生管理自治條例，針對公廁稽查，特優級至少每半年一次；優等頻率是每季一回，普通級是每月至少一次。李明賢要求環保局增加稽查時間與頻率，優等也要縮短成為每月稽查一次，落實考核。

北市環保局回應，現有12名巡查員，整潔程度未達普通級將告發，若見公廁不潔，會要求維管單位改善，再次巡檢才會給予公廁評比，希望評比和民眾感受一致。

另，新北市列管5909座公廁，2017年至今年7月，累計接獲民眾通報陳情公廁案1903件，通報類型包含設備故障、備品不足、異味、濕滑等。新北市環保局表示，接獲民眾通報後，由各區清潔隊巡查人員前往確認情況，並要求公廁管理單位改善缺失，一般環境髒亂均可立即改善。

蔡姓女子表示，一般公廁還算乾淨，熱門景點與場域，因使用人數多，容易飄散異味，清潔頻率要再增加，最重要還是使用者要有公德心、同理心，別造成下一個使用者困擾。

公廁 環保局

延伸閱讀

透過評鑑管理公廁 新北：等級愈差巡檢頻率愈高

北市公廁垃圾溢出地板濕滑 評比竟能拿「優等」挨批

鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

好望角景區當年公廁沒屋頂加一條溝 如今成千萬級公廁

相關新聞

北市蛋黃區 驚見爛尾樓？

台北市金山南路、濟南路口一棟老舊建物，去年拆到一半，竟不明原因中斷逾8個月遲未再動工，里民憂心，建物拆到一半停工，過去就...

臨時托育需求量大 新北推私托、居托加入定點臨托

臨時托育是不少父母的「神隊友」，光靠公托能量有限，新北市社會局推臨托計畫，將開放私立托育中心、居家托育服務中心加入定點臨...

垃圾溢出地板濕滑 北市公廁評比拿優等惹議

台北市列管6890座公廁，議員調閱資料發現從2017年至今年4月，民眾投訴公廁相關案件有4721件，平均每年近650件，...

是你嗎？台北捷運第135億乘客誕生 可免費搭1年

台北捷運營運30周年，昨天晚間出現第135億名旅客。台北捷運今表示，昨晚20時10分，該名旅客從板南線市府站進站、忠孝敦...

拜廟平安更保健康…高齡化北市宮廟結合醫院設服務站

因應高齡化，北市文山區高齡人口比例高，在地宮廟木柵集應廟近期與萬芳醫院合作成立「木新社區服務站」，捐出宮廟房舍供萬芳醫院...

新店第三公墓將全面禁葬 地方盼打造寶高三期智慧園區

新北多區公墓陸續綠化，其中新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬，地方盼未來可以遷葬，利用大片土地做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。