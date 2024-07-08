臨時托育需求量大 新北推私托、居托加入定點臨托

臨時托育是不少父母的「神隊友」，光靠公托能量有限，新北市社會局推臨托計畫，將開放私立托育中心、居家托育服務中心加入定點臨托服務，活化私托假日空間，希望年底前含公托中心能達到10處定點臨托，滿足爸媽不時之需。

盤點各都會區定點臨托量能，桃園市有26處、台南18處、高雄15處、台北19處、台中4處，新北目前有淡水1處公共托育中心提供定點臨托，8月金山、林口公托中心也會加入，近年如遇腸病毒等疫情爆發，不少托育中心或保母因故無法托育，或爸媽臨時有就醫、工作需求，臨托需求增多。

新北市社會局推出「臨時托育服務計畫」，除在3處公共托育中心提供定點臨托，也鼓勵私立托育中心、13區居家托育服務中心加入推動定點臨托行列，或由托育服務中心與大型社區合作，設置社區型臨托中心。

收費比照公托中心定點臨托，日托每小時250元、夜托上限280元，私托中心假日臨托服務，5小時以內市府補助每天1500元、超過5小時3000元，社區定點5小時以內每日1000元、超過5小時補助2000元；場地及設備費每年補助最高15萬元。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗說，私托中心通常假日有餘裕空間，目標是年底前，新北定點臨托能達10處，公私合作模式確認後，盼能吸引更多人加入臨時托育行列。有托育人員私下透露，臨托的孩子通常不熟悉，不免擔心可能與家長習慣方式不同引發爭議，「不是每個人都想賺這筆錢」。

另，台北市定點臨時托育服務，加上居托中心、育兒友善園現有19處據點，預計今年底再添3處，一年可服務超過9000人次，社會局婦幼科長粘羽涵說，每家每時段可收托人數不同，同一時段最多不超過4人，目前整體量能還足，會視需求滾動調整定點臨托數量。

粘羽涵說，防疫期間私托希望人流固定，避免病毒擴散，因此暫停臨托，北市私托仍以固定托育孩童為主。