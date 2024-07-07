快訊

財部查新青安人頭戶七態樣出列 限貸一次將排除舊青安

大漢溪現數百魚屍 新北：疑高溫致水中溶氧不足

中央社／ 新北7日電

民眾發現大漢溪出現大量魚屍，新北環保局稽查發現現場約有200至300隻死魚漂浮，經檢測水質未有急毒性反應，推測魚群疑因高溫導致水中溶氧不足而死亡，已通報高灘處清理。

新北市府環保局表示，今天下午1時許接獲民眾反映大漢溪浮洲橋下有魚群死亡，隨即派員稽查，目視現場約有200至300隻死魚漂浮水面，體型約30至40公分，為中大型及些許小型魚屍。

環保局說，水體清澈、透明無色，現場檢測水溫30.4度、溶氧2.27mg/L，測試重金屬等未有急毒性反應，沿線巡查都沒有發現異常排放廢水情形，推測魚群疑因高溫導致水中溶氧不足而死亡，已通報高灘處前往清理魚屍。

環保局指出，稽查員後續也會持續針對附近加強巡查，如果發現污染情況將依法究責。

環保局 高溫

延伸閱讀

寵物貓犬易搔癢脫毛…可能食物過敏 新北動保「1招」找源頭

透過評鑑管理公廁 新北：等級愈差巡檢頻率愈高

臨托需求大 新北開放私托、居服加入定點臨托

新北3偏鄉綜高供住宿 發展蹦火仔、茶藝特色課程搶學生

相關新聞

透過評鑑管理公廁 新北：等級愈差巡檢頻率愈高

北市議員指出，台北優等級公廁，卻出現垃圾滿出來等現象。新北市環保局表示，新北市目前管5909座，每年進行評鑑，並依評鑑等...

是你嗎？台北捷運第135億乘客誕生 可免費搭1年

台北捷運營運30周年，昨天晚間出現第135億名旅客。台北捷運今表示，昨晚20時10分，該名旅客從板南線市府站進站、忠孝敦...

新店第三公墓將全面禁葬 地方盼打造寶高三期智慧園區

新北多區公墓陸續綠化，其中新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬，地方盼未來可以遷葬，利用大片土地做...

北市公廁垃圾溢出地板濕滑 評比竟能拿「優等」挨批

台北市列管6890座公廁，環保局今年已完成巡檢稽查，但議員調閱資料，發現從2017年至今年4月，民眾投訴公廁相關案件有4...

搶修環狀線新進度 新北：朝縮短工期目標走

0403地震造成新北環狀線板新站至橋和站間鋼箱梁11處錯位，新北捷運局現正展開修復，新北捷運局長李政安今受訪表示，目前正...

1照網驚有四寶了？蔣萬安抱小龍女 藍委認證暖爸100分

為了鼓勵民眾結婚生子，台北市長蔣萬安在臉書貼文宣傳台北市今年有25場次免費聯誼活動，並推薦自己的約會地點的口袋名單，蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。