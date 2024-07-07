大漢溪現數百魚屍 新北：疑高溫致水中溶氧不足
民眾發現大漢溪出現大量魚屍，新北環保局稽查發現現場約有200至300隻死魚漂浮，經檢測水質未有急毒性反應，推測魚群疑因高溫導致水中溶氧不足而死亡，已通報高灘處清理。
新北市府環保局表示，今天下午1時許接獲民眾反映大漢溪浮洲橋下有魚群死亡，隨即派員稽查，目視現場約有200至300隻死魚漂浮水面，體型約30至40公分，為中大型及些許小型魚屍。
環保局說，水體清澈、透明無色，現場檢測水溫30.4度、溶氧2.27mg/L，測試重金屬等未有急毒性反應，沿線巡查都沒有發現異常排放廢水情形，推測魚群疑因高溫導致水中溶氧不足而死亡，已通報高灘處前往清理魚屍。
環保局指出，稽查員後續也會持續針對附近加強巡查，如果發現污染情況將依法究責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言