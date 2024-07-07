大漢溪現數百魚屍 新北：疑高溫致水中溶氧不足

民眾發現大漢溪出現大量魚屍，新北環保局稽查發現現場約有200至300隻死魚漂浮，經檢測水質未有急毒性反應，推測魚群疑因高溫導致水中溶氧不足而死亡，已通報高灘處清理。

新北市府環保局表示，今天下午1時許接獲民眾反映大漢溪浮洲橋下有魚群死亡，隨即派員稽查，目視現場約有200至300隻死魚漂浮水面，體型約30至40公分，為中大型及些許小型魚屍。

環保局說，水體清澈、透明無色，現場檢測水溫30.4度、溶氧2.27mg/L，測試重金屬等未有急毒性反應，沿線巡查都沒有發現異常排放廢水情形，推測魚群疑因高溫導致水中溶氧不足而死亡，已通報高灘處前往清理魚屍。

環保局指出，稽查員後續也會持續針對附近加強巡查，如果發現污染情況將依法究責。