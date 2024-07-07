捷運環狀線縮短工期有難度 究責若有歧見恐興訟

受地震影響的捷運環狀線約需1年修復。知情人士說，前置補強工程比預期耗時，縮短工期有一點難度；此外，假設最後判定廠商或相關單位有責任但對方不服，後續可能以訴訟解決。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間連接梁柱的盤式支承損壞，導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。

新北市府捷運局表示，正努力加速修復進度，朝縮短工期目標邁進。目前復原工程施工架已完成搭設，正在敲除舊有物料並進行結構加強，訂購的首批盤式支承預計7月中到貨，將展開鋼箱梁復位，接續修復軌道、隔音牆、水環及機電纜線，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等繁複作業。

知情人士表示，經專家審慎評估，目前移位的鋼箱梁在進行修復前，須先加鋼片補強，但鋼箱梁內部是密閉空間，不僅溫度高，且高度僅約1公尺，1處1次只能容身1名焊工，加上現在焊工較難找，每日進度有限。

知情人士說，原本估1年修復期已有點趕，如今補強作業又比原先預期更加複雜且耗時，要縮短工期的話有點困難，不過如果能多找一些焊工，相信對工期會有幫助，目前已積極找人，一定要把時間搶出來，初估還是照1年修復時程來走。

新北土木技師公會理事長賴建宏則認為，鋼箱梁頂升作業涉及垂直與側向水平挪移，許多環節必須細膩謹慎，所以在檢討過程確實花滿多時間審視這項工程，不過目前進度都還在預期的工期估列範圍內。至於是否可能提前，賴建宏說，還要視後續施工狀況才能確定。

由於環狀線由新北市府出資請北市興建，因此包括設計、監造、施工與驗收都由台北市政府捷運局主責與發包，外界關心後續鑑定報告與責任歸屬。知情人士表示，由專家與學者組成的第3方公正單位會鑑定出環狀線損害「原因」，但究責部分會由台北捷運局視鑑定報告、與廠商簽訂合約以及當時法規等方面判斷責任歸屬。

關於環狀線仍在保固期內卻損壞，是否有可能據此求償。知情人士說，假設經專家認定100%是天災造成，以合約來說，廠商或相關單位不用負保固責任；但假設認定廠商或相關單位有責任，對方也可能認為自己已盡責，在出現歧見下，以往可能透過訴訟解決。

賴建宏認為，如果最後認定廠商或相關單位有責任，可能會有兩種情況，一是對方也接受此結果，雙方後續再詳談損害賠償金額；二是對方可能認為這是強震災害，與人為過失無關，最後可能就會藉訴訟釐清。

賴建宏也表示，環狀線第3方公正單位是由結構工程協會等國內專家學者組成，這些專家在業界或學界都有實務經驗，相信鑑定報告具公正信與客觀度，不會有偏頗判斷。