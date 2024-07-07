透過評鑑管理公廁 新北：等級愈差巡檢頻率愈高

北市議員指出，台北優等級公廁，卻出現垃圾滿出來等現象。新北市環保局表示，新北市目前管5909座，每年進行評鑑，並依評鑑等級執行不同追蹤巡檢頻率，如特優者每季一次，評鑑等級較差者，則巡檢頻率越高，督促單位加強改善，去年新北市列管公廁優等級以上比率達到99.97%。

據統計，新北市2017年至今年度7月6日共計民眾通報陳情公廁案件1903件，通報類型包含設備故障、備品不足、異味、濕滑等原因。

新北市環保局指出，為持續提昇新北市境內公廁環境衛生潔淨品質，提供民眾優質清新的如廁環境，連續辦理多年公廁金質獎，評選出境內清潔維護績優的公廁管理單位，且每處公廁都強制參加，並將結果公布。

市府也透過公開表揚儀式，感謝績優單位在管理或整潔維護上創意作為及事蹟，希望改變長久以來公廁清潔維護不易且易有髒汙毀損的刻板印象，更進一步喚起民眾的公德心，希冀民眾日後能更加愛惜使用公廁。

去年新北市共表揚115處金質績優公廁，及20位績優清潔人員，肯定所有公廁管理單位的付出及用心。

蔡姓民眾表示，一般公廁都還算乾淨，不過想熱門景點與場域，因為使用人數較多，確實會有些味道，清潔頻率要再增加，不過最重要還是使用民眾要有公德心，不要造成下一個使用者的困擾。