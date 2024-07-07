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瑞芳水資中心工程延宕 國土署：新北應評估建設順序

中央社／ 台北7日電

媒體報導，瑞芳水資源中心工程延宕引發地主要求收回土地爭議。國土署今天表示，新北市政府至民國110年確認瑞芳污水廠推動量體並採分期興建，歷年補助已為全台最高，新北市政府應自行評估各系統建設順序。

中國時報今天報導，新北市瑞芳水資源中心預定用地徵收逾20年，因中央政府評估後請新北市政府暫緩辦理，直至2021年6月才核定經費撥放新台幣23億元，導致徵收逾20年未發包，地主並要求若2025年未動工將依法取回徵收土地。

國土署今天透過新聞稿指出，中央補助各縣市辦理污水下水道建設經費有限，因此各縣市應就轄內各系統辦理急迫性、必要性、可行性等排序後向國土署提報補助經費。

國土署指出，新北市政府推動「瑞芳污水系統」因民國94年促參招商未果，再於民國101年改採政府自辦，但市府所提報計畫內容接管效益及污水廠量體有疑慮，因此請市府檢討核實分期辦理，且國土署補助新北市污水系統建設均為各縣市最高，而中央經費有限，市府應自行就轄內已開辦的18處污水系統評估建設優先序列，並釐清檢討相關建設推動疑慮後報請中央爭取補助。

國土署指出，本案經新北市政府重新檢討後於民國110年重新提送修正實施計畫並獲核定，全期自民國113年起開始建設，經費約新台幣23億元，分2期辦理，預計完成9000CMD污水廠及1萬1280戶接管，目前新北市政府已於今年5月發包完成委託設計監造技術服務案，正辦理相關設計作業中，預計於9月提送基本設計審查，國土署將待新北市政府提送報告後協助儘速辦理相關審核作業。

國土署 污水

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