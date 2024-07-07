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北市敬老卡搭台鐵 7月15日起最高可扣抵150點

中央社／ 台北7日電

台北市社會局指出，為便利長者出門活動，15日起持敬老悠遊卡搭乘台鐵，可扣抵車資的起訖站從北市轄內4站，放寬至北北基桃宜轄內64站，扣抵上限也從30點提高至150點。

台北市敬老悠遊卡原先規定，搭乘台鐵時起訖站其中一站必須在台北市轄內4個車站，才能扣抵最高30點（1點，新台幣1元）車資。不過，新北市敬老卡只要起訖站為北北基任一車站即可扣抵車資，台北市多名議員因此建議社會局放寬補助辦法。

社會局近日公告，15日起，持愛心或敬老悠遊卡搭乘台鐵，只要是在台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣轄內共64個車站的任一站進站或出站，就可以扣抵車資，且每趟次最高可扣150點。

社會局提醒，進站及出站須走「專用通道（TPASS）」才能扣抵車資，可搭乘列車包含區間車、區間快車、莒光號及推拉式自強號，太魯閣、普悠瑪、EMU3000型自強號等不發售無座票的列車不可搭乘。

台鐵 悠遊卡

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