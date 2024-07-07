是你嗎？台北捷運第135億乘客誕生 可免費搭1年

台北捷運營運30周年，昨天晚間出現第135億名旅客。台北捷運今表示，昨晚20時10分，該名旅客從板南線市府站進站、忠孝敦化站出站，接下來可免費搭乘1年捷運，並獲邀參加30周年慶生會；而第135億旅客前後5名通勤者，也能獲得基北北桃Tpass定期月票1張。

台北捷運說，捷運搭乘人次以票卡進站人次統計，得獎名單公布於「台北捷運」FB粉絲專頁；而參加「捷運這樣玩」FB及線上預測活動，正確猜中第135億乘客是從板南線及市政府站進站的粉絲，也恭喜有機會獲得電子書閱讀器。

為慶祝旅運人次突破135億，台北捷運在中山站中山藝文廊舉辦第2波30周年展覽「台北捷運新生活指南」，以「不只捷運，更是美好生活」為主軸，讓民眾認識台北捷運營運成果及未來發展。