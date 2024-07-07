快訊

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬

拜廟平安更保健康…高齡化北市宮廟結合醫院設服務站

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
在地里長說，木新里為文山區最大里，里民數高達一萬一千多人，光是高齡長者就有兩千多人，未來社區服務站提供在地醫療諮詢服務，讓長輩不用跑老遠。圖／世界華人宗教學會提供
在地里長說，木新里為文山區最大里，里民數高達一萬一千多人，光是高齡長者就有兩千多人，未來社區服務站提供在地醫療諮詢服務，讓長輩不用跑老遠。圖／世界華人宗教學會提供

因應高齡化，北市文山區高齡人口比例高，在地宮廟木柵集應廟近期與萬芳醫院合作成立「木新社區服務站」，捐出宮廟房舍供萬芳醫院使用，提供在地居家醫療、復健、護理、藥師、營養餐飲等服務，盼社會各界可以投入長期照護相關服務，面對高齡化帶來的問題與長者需求。

在地木新里長鄭明通表示，木新里為文山區最大里，里民數高達一萬一千多人，光是高齡長者就有兩千多人，過去長者到最近的萬芳醫院，搭公車要十多分鐘，未來木新社區服務站提供在地醫療諮詢服務，讓長輩不用跑老遠。

木柵集應廟主委張敏男表示，萬芳醫院在106年就推動有「文山區石頭湯服務站」，曾為文山區居民提供多元的醫療整合照顧服務，但在111年熄燈時，居民深感不捨，木柵集應廟與張炎虎基金會聽見在地居民熱切需求，捐出廟地並整修空間，成立木新社區服務站，將繼續替在地居民服務。

萬芳醫院院長劉燦宏表示，萬芳醫院長期服務在地社區，未來有集應廟的地方就會有萬芳醫院，這也是台北市的特殊案例，在沒有官方的補助下，全部由民間來促成。

北市議員王閔生表示，整合這塊地跟房舍改建，老屋整建搭配未來使用方便，接下來會持續服務在地長者，目前在長照空間動線跟法規仍然需要推動，使其圓滿便民，回持續協助推動，服務長者。

政大USR教授王信實說，政大師生結合專業與熱情持續服務在地社區，師生在第一線學習長照與社工社福等面向。接下來在服務站試營運期間，會舉辦3場茶會、以及6場親子共學活動，未來將繼續連結醫療端與各項院外社區資源，以醫養整合為主要目標，對社區民眾提供連續性照顧，延緩失能，促進健康。

北市 萬芳醫院 長照

延伸閱讀

好熱！台北盆地燒呼呼…北市橙色高溫 新北今38度機率高

北市大安國中管樂團 8日晚高雄衛武營浪漫暑假開演

傳戰時宮廟囤彈藥 賴士葆：放賴清德老家如何

地方宮廟囤儲彈藥？ 專家：戰時有需求「平時發函多此一舉」

相關新聞

是你嗎？台北捷運第135億乘客誕生 可免費搭1年

台北捷運營運30周年，昨天晚間出現第135億名旅客。台北捷運今表示，昨晚20時10分，該名旅客從板南線市府站進站、忠孝敦...

搶修環狀線新進度 新北：朝縮短工期目標走

0403地震造成新北環狀線板新站至橋和站間鋼箱梁11處錯位，新北捷運局現正展開修復，新北捷運局長李政安今受訪表示，目前正...

新店第三公墓將全面禁葬 地方盼打造寶高三期智慧園區

新北多區公墓陸續綠化，其中新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬，地方盼未來可以遷葬，利用大片土地做...

北市公廁垃圾溢出地板濕滑 評比竟能拿「優等」挨批

台北市列管6890座公廁，環保局今年已完成巡檢稽查，但議員調閱資料，發現從2017年至今年4月，民眾投訴公廁相關案件有4...

1照網驚有四寶了？蔣萬安抱小龍女 藍委認證暖爸100分

為了鼓勵民眾結婚生子，台北市長蔣萬安在臉書貼文宣傳台北市今年有25場次免費聯誼活動，並推薦自己的約會地點的口袋名單，蔣萬...

流標3次 環狀線板橋站開發露曙光

新北環狀線板橋站捷運開發案流標3次，上月28日再公告徵求投資人，預計9月6日再開第4次標，新北捷運局坦言，前幾次廠商都沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。