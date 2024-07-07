拜廟平安更保健康…高齡化北市宮廟結合醫院設服務站

因應高齡化，北市文山區高齡人口比例高，在地宮廟木柵集應廟近期與萬芳醫院合作成立「木新社區服務站」，捐出宮廟房舍供萬芳醫院使用，提供在地居家醫療、復健、護理、藥師、營養餐飲等服務，盼社會各界可以投入長期照護相關服務，面對高齡化帶來的問題與長者需求。

在地木新里長鄭明通表示，木新里為文山區最大里，里民數高達一萬一千多人，光是高齡長者就有兩千多人，過去長者到最近的萬芳醫院，搭公車要十多分鐘，未來木新社區服務站提供在地醫療諮詢服務，讓長輩不用跑老遠。

木柵集應廟主委張敏男表示，萬芳醫院在106年就推動有「文山區石頭湯服務站」，曾為文山區居民提供多元的醫療整合照顧服務，但在111年熄燈時，居民深感不捨，木柵集應廟與張炎虎基金會聽見在地居民熱切需求，捐出廟地並整修空間，成立木新社區服務站，將繼續替在地居民服務。

萬芳醫院院長劉燦宏表示，萬芳醫院長期服務在地社區，未來有集應廟的地方就會有萬芳醫院，這也是台北市的特殊案例，在沒有官方的補助下，全部由民間來促成。

北市議員王閔生表示，整合這塊地跟房舍改建，老屋整建搭配未來使用方便，接下來會持續服務在地長者，目前在長照空間動線跟法規仍然需要推動，使其圓滿便民，回持續協助推動，服務長者。

政大USR教授王信實說，政大師生結合專業與熱情持續服務在地社區，師生在第一線學習長照與社工社福等面向。接下來在服務站試營運期間，會舉辦3場茶會、以及6場親子共學活動，未來將繼續連結醫療端與各項院外社區資源，以醫養整合為主要目標，對社區民眾提供連續性照顧，延緩失能，促進健康。