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新店第三公墓將全面禁葬 地方盼打造寶高三期智慧園區

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北新店的寶高智慧園區是新北指標園區，吸引不少大廠進駐，新北經發局正積極規畫二期用地，地方盼也可先規畫三期。圖／本報資料照片
位於新北新店的寶高智慧園區是新北指標園區，吸引不少大廠進駐，新北經發局正積極規畫二期用地，地方盼也可先規畫三期。圖／本報資料照片

新北多區公墓陸續綠化，其中新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬，地方盼未來可以遷葬，利用大片土地做綠地或休憩園區都很好；立委羅明才認為，應利用該地規畫寶高智慧園區第三期，帶動安坑地區發展。新北民政局表示，遷葬需視後續地方意見討論及規畫；新北經發局也說，若可遷葬，可研議後續轉型開發利用事宜。

AI時代來臨，輝達公司成熱門話題，位於新北新店的寶高智慧園區是新北指標園區，吸引不少大廠進駐，新北經發局正積極規畫二期用地，新店發展定位盼走向智慧科技區。新店新興區安坑居民認為，現在輕軌帶來發展，但卻都還沒有產業進駐，應該要尋覓空間先規畫寶高三期。

新店區下城里長廖瓊瑤表示，當地現在除了一些新建案沒有什麼高樓，現在新店第三公墓已經開始禁葬，也看到新北各地很多公墓開始綠化，希望未來當地可以建寶塔方式遷葬，空出來的土地可以有更多利用與規畫，像是休憩公園等；羅明才說要打造智慧園區也很好，總之希望能好好利用該空間。

羅明才表示，輝達公司股票市值破3兆已超越蘋果成為全球第二，執行長黃仁勳是台灣人也宣布將在台灣設立AI基地，應趁著機會應積極爭取輝達公司落地寶高園區二期；另外，因應產業發展，應該超前部署寶高三期，新店第三公墓目前限葬，正在等待遷葬，而安坑也正缺產業園區，該公墓緊鄰北二高，交通四通八達，可思考先規畫作為寶高智慧園區三期的用地。

民政局表示，新店第三公墓於2019年4月公告部分範圍禁葬，並預計於2024年7月15日公告剩餘範圍禁葬；至於遷葬部分，需視後續地方意見及土地使用規畫再做討論。經發局表示，因該公墓於2019年公告禁葬，土地面積約4.4公頃，如評估遷葬規畫可行，可研議後續轉型開發利用事宜。

新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬。圖／新北民政局提供
新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬。圖／新北民政局提供
新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬。圖／新北民政局提供
新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬。圖／新北民政局提供
新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬；據傳「安坑刑場」遺址就在新店第三公墓內，過去曾有在地文史團體帶導覽前往探勘。圖／本報資料照片
新店第三公墓目前已部分限葬，預計7月15日公告剩餘範圍禁葬；據傳「安坑刑場」遺址就在新店第三公墓內，過去曾有在地文史團體帶導覽前往探勘。圖／本報資料照片

公墓 新北 羅明才

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