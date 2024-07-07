北市公廁垃圾溢出地板濕滑 評比竟能拿「優等」挨批

台北市列管6890座公廁，環保局今年已完成巡檢稽查，但議員調閱資料，發現從2017年至今年4月，民眾投訴公廁相關案件有4721件，平均每年近650件，不僅地板經常濕滑髒亂，還有民眾跌倒骨折，明明垃圾滿出來還能拿「優等級」，與民眾感受不符。北市環保局說，針對民眾跌倒的公廁已完成安裝扶手、防滑墊片，其餘市場公廁也會於今年完成安裝。

議員李明賢指出，環保局列管公廁當中，列為特優級4531座、優等級2353座、普通級6座，待改善0座，但民眾每年陳情爆量，列管公廁去年僅裁罰9件，今年甚至低到只有2件，但1999陳情從2017年至今，公廁相關案件就近5000件，其中跌倒受傷73件，列管才1件，是環保局造假還是1999造假？

李明賢說，有民眾4月中旬在某市場公廁內跌倒骨折送醫，當地居民反映，該廁所經常濕滑髒亂，也並非首次有人跌倒，不少市場內的廁所掛上「優等級」，但常常是地板濕滑、垃圾桶垃圾滿出來，「如此唬弄評比，是騙誰？難道真要出人命才要處裡？」

根據「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，針對公廁稽查，特優級至少每半年一次；優等是每季一次，普通級是每月至少一次。李明賢要求環保局增加稽查時間與頻率，優等也要縮短成為每月稽查一次，落實考核。

北市環保局回應，目前有12名巡察人員，每巡察公廁約3萬6000座次，清潔等級未達普通級會依法告發，未來會加強巡檢。巡察人員發現公廁不潔，會要求維管單位進行改善，改善後再次巡察，才會給予公廁評比，希望評比能和民眾感受一致。

至於台北市公有市場內的公廁，針對有民眾跌倒骨折的廁所，環保局已完成加裝扶手，也把公廁路口階梯改為坡道，廁所內地面鋪設防滑墊片，同時全面檢視環保局維管的72座公廁缺失，並於今年內全數加裝扶手、防滑墊片，非環保局維管的公廁，也會與相關單位合作改善。

新北市列管5909座公廁，環保局依據評鑑等級執行每月到每季不等的巡檢頻率。據統計，2017年至今年度7月6日共計民眾通報陳情公廁案件1903件，通報類型包含設備故障、備品不足、異味、濕滑等原因，也有回饋公廁乾淨給予肯定的案件。