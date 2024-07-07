搶修環狀線新進度 新北：朝縮短工期目標走

0403地震造成新北環狀線板新站至橋和站間鋼箱梁11處錯位，新北捷運局現正展開修復，新北捷運局長李政安今受訪表示，目前正進行最困難的鋼箱梁與帽梁補強，訂購的第一批盤式支承預計7月中旬到貨，後續才會展開復位。先前捷運局預計要花1年時間修復，李政安表示，朝希望縮短工期目標邁進。

新北捷運局指出，復原工程高空中作業的平台已經完成搭設，目前正在敲除原有盤式支承等舊有物料，及結構加強作業，完成補強後，才能更換並焊接新的盤式支承復位鋼箱梁；後續才會針對營運設施，包含軌道、隔音牆、水環及機電纜線修復，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等作業。

李政安表示，剛箱梁補強是目前最困難的工程之一，主要是箱梁帽梁補強內部高度僅約1公尺左右，空間有限，一次只能一人操作，且鋼箱梁、帽梁有4個工作面要做，加上相關天氣因素影響，焊接效率無法太快，不過目前進度都在原本預期中。

李政安說，訂購的盤式支承目前第一批預計七月中旬會生產出來交貨，屆時就能展開復位工作，相關工程也都持續滾動檢討。

除了11處剛箱梁位移，另外還有軌道與其他附屬設施約100多處損壞，會在主要工程後，後續展開。被問到預計1年工期是否能縮短，李政安強調，朝這個目標邁進中。