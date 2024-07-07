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1照網驚有四寶了？蔣萬安抱小龍女 藍委認證暖爸100分

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨晚在臉書貼文說，有市民新人迎來可愛的小龍女寶寶，「也讓我好想有個女兒」。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安昨晚在臉書貼文說，有市民新人迎來可愛的小龍女寶寶，「也讓我好想有個女兒」。圖／引用自蔣萬安臉書

為了鼓勵民眾結婚生子，台北市長蔣萬安在臉書貼文宣傳台北市今年有25場次免費聯誼活動，並推薦自己的約會地點的口袋名單，蔣萬安也自爆，上周他主持北市聯合婚禮、單身聯誼宣傳記者會，現場有市民新人迎來小龍女寶寶，蔣萬安抱小孩專業手勢「也讓我好想有個女兒」。

蔣萬安也在臉書貼出他抱甜蜜新人的小龍女寶寶，臉上洋溢幸福模樣，而且抱小孩的手勢超專業，也吸引上百網友留言，甚至釣出國民黨立委翁曉玲留言「這個手勢100分，是三寶爸無誤」；「哈哈哈哈哈！市長抱孩子的樣子，真棒！像是懷中的寶貝是小四寶鵝」。

還有網友說，「嚇我一跳，看見照片，以為萬安市長再一次當爸爸了。原來是再傳授戀愛經...。」

蔣萬安昨晚在臉書貼文說，「脫單不難！台北戀愛小學堂上課！」身為鋼鐵直男，我唯一的聯誼經驗是在高中時期當陪襯綠葉，台北市政府每年用心舉辦聯誼活動，看著甜蜜的新人從相識、相戀到結婚，迎來可愛的小龍女寶寶，共組幸福小家庭，「真的很替他們開心，也讓我好想有個女兒」。

台北戀愛小學堂共有25場次，推出花藝、調香、烘焙、攀岩、自行車等等多元活動，費用完全免費，幫助大家拓展交友圈，找到真愛。

蔣萬安也在臉書推薦幾個約會口袋名單，包括大稻埕煙火秀、小巨蛋、北流、松菸、大巨蛋、動物園、兒童樂園、河濱公園、貓纜等，都超適合約會啦，祝福大家都能寫下幸福的臺北愛情故事。

聯誼 蔣萬安

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