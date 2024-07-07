聽新聞
test
0:00 / 0:00

流標3次 環狀線板橋站開發露曙光

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐。圖／新北捷運局提供
板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐。圖／新北捷運局提供

新北環狀線板橋站捷運開發案流標3次，上月28日再公告徵求投資人，預計9月6日再開第4次標，新北捷運局坦言，前幾次廠商都沒投標，缺工缺料、物料飆漲，加上台積電等大廠設廠，多少都影響廠商意願，目前已有潛在廠商，積極溝通中。

該開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐，目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通。

議員林國春表示，該捷開案原本規畫是1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，如今有調整，但其中空間應要規畫為青創基地，讓更多青年人進入，將具有前瞻性的新創產業引入其中，成為板橋新亮點。

市議員黃淑君認為，板橋站捷運開發案地點精華，市府應積極落實建設公益性，在簽約文書中應嚴格載明開發商回饋事項，確保未來履約過程避免爭議。

新北捷運局坦言，流標的原因多半還是缺工缺料、物料飆漲等，現在有很多公共工程流標的例子，廠商多持觀望態度，台積電等大廠建廠，也多少影響廠商意願；再加上全台軌道建設的廠商不外乎就那幾間，也會做台中捷運、高雄捷運等工程，會擔憂自身是否可負荷。

捷運局表示，因為流標3次，近年積極訪商，說明開發條件、基地優勢及發展願景，目前已有潛在廠商將會來投標，預計9月6日再開第4次標，希望可以按照期程規畫，2026年開工。

台積電 台鐵 新北捷運 板南線 林國春 環狀線 軌道建設

延伸閱讀

流標3次！環狀線板橋開發案有進度 建16層地標商辦大樓

新北私立納骨塔啟用數量取消上限 議員齊反對

未經鑑定難強制安置 男4度走失 議員疾呼應建立機制

板橋黃石市場BOT年底將完工 公托、青創空間消失？

相關新聞

食安事件頻傳 雙北補稽查人力

寶林茶室案後，雙北再傳多起食安事件，但稽查人員工作繁重，北市去年離職率達36%，衛生局指出，市府與中央核定增補37名員額...

流標3次 環狀線板橋站開發露曙光

新北環狀線板橋站捷運開發案流標3次，上月28日再公告徵求投資人，預計9月6日再開第4次標，新北捷運局坦言，前幾次廠商都沒...

影／已多區停水！板橋華江水門管線漏水變噴泉 新北這5區降壓調配供水

新北市板橋華江水門今天稍早發生管線漏水，現場如湧泉般持續冒水，引發民眾討論。新北市府表示，目前板橋、新莊、三重、樹林、土城降壓，進行調配供水，水公司統計影響約52萬3千戶，目前水壓已逐步回...

內湖瑞光社宅工安意外 北市住都中心依約檢討責任

台北住都中心今天表示，有關內湖區瑞光社會住宅工安意外，送醫3名工人皆出院，一氧化碳濃度已歸零，對社宅住戶無影響，物管公司...

食安問題頻傳…稽查員工作高壓招募不易 新北：已增7名人力、尚缺2人

雙北最近傳多件食安事件，不只蛞蝓、蟑螂，連針頭也現蹤。但稽查員工作高壓、高機動性，業務多元化，招募人員不容易。新北市衛生...

暑氣蒸騰卻沒冷氣吹...內湖149戶突斷電惹民怨 台電：怪手拉扯所致

台北市內湖區行善路週邊今天下午2點37分發生停電，暑氣飆升無法開冷氣，引發不少民眾抱怨。台電表示，主因為地下電纜遭松湖變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。