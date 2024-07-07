流標3次 環狀線板橋站開發露曙光

新北環狀線板橋站捷運開發案流標3次，上月28日再公告徵求投資人，預計9月6日再開第4次標，新北捷運局坦言，前幾次廠商都沒投標，缺工缺料、物料飆漲，加上台積電等大廠設廠，多少都影響廠商意願，目前已有潛在廠商，積極溝通中。

該開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐，目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通。

議員林國春表示，該捷開案原本規畫是1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，如今有調整，但其中空間應要規畫為青創基地，讓更多青年人進入，將具有前瞻性的新創產業引入其中，成為板橋新亮點。

市議員黃淑君認為，板橋站捷運開發案地點精華，市府應積極落實建設公益性，在簽約文書中應嚴格載明開發商回饋事項，確保未來履約過程避免爭議。

新北捷運局坦言，流標的原因多半還是缺工缺料、物料飆漲等，現在有很多公共工程流標的例子，廠商多持觀望態度，台積電等大廠建廠，也多少影響廠商意願；再加上全台軌道建設的廠商不外乎就那幾間，也會做台中捷運、高雄捷運等工程，會擔憂自身是否可負荷。

捷運局表示，因為流標3次，近年積極訪商，說明開發條件、基地優勢及發展願景，目前已有潛在廠商將會來投標，預計9月6日再開第4次標，希望可以按照期程規畫，2026年開工。