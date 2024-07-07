食安事件頻傳 雙北補稽查人力

寶林茶室案後，雙北再傳多起食安事件，但稽查人員工作繁重，北市去年離職率達36%，衛生局指出，市府與中央核定增補37名員額，會盡速補人；新北衛生局指出，今年已另增7名稽查人力，2029年將總增補16人。

雙北食安事件包括寶林茶室、藏壽司、蘇丹紅等案，也有店家出現蛞蝓、蟑螂，連針頭也現蹤，稽查員屬高壓及高機動性工作，法規不斷更新，業務逐漸多元化，既有業務仍持續辦理，人員工作負荷量大，以致招募、留任不易。

國民黨北市議員張斯綱指出，食藥署統計去年6都食品衛生查驗件數，北市6萬3658件、檢驗量能卻是倒數第3名，直呼稽查工作繁重，加上一連串食安問題，增加基層壓力，離職率高。

民進黨議員許家蓓說，食藥科、稽查科及檢驗科都有人力缺口，缺額更從3月12人增至6月40人，北市面臨高流動率困境。另外，近期有燒臘店餐點出現醫療用針頭，但民眾陳情後6天，衛生局才到場稽查，要求檢討改進機制。

北市衛生局稽查科回應，寶林案後，市府核定增聘33名約聘人員，今年也獲中央補助4名約聘人員經費，預算員額增加，導致缺額看起來擴大，已請台北市就業服務處協助招募人力。

針對針頭事件，食藥科長林冠蓁說，民眾6月12日用餐、陳情案隔日下午進案，衛生局即派員稽查，因適逢周末，18日上午完成稽查。因應此事件的精進作為，未來凡遇高風險金屬異物，要求稽查員應於1天內完成稽查，避免後續發生危害。

新北衛生局表示，新北衛生稽查人力共計56名，辦理衛生稽查業務，因應突發的重大食安事件，會跨科室調度人力支援，原缺額已逐步進用，目前缺額為2人，今年已另增加7名稽查人力，人力也會逐年增加2至3人，至2029年補滿人力。