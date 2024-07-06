影／已多區停水！板橋華江水門管線漏水變噴泉 新北這5區降壓調配供水

新北市板橋華江水門今天稍早發生管線漏水，現場如湧泉般持續冒水，引發民眾討論。新北市府表示，目前板橋、新莊、三重、樹林、土城降壓，進行調配供水，水公司統計影響約52萬3千戶，目前水壓已逐步回升。

自來水公司表示，華江六堤防外漏水，研判為北水支援板新地區2200mm調度幹管線漏水，已聯絡北水處減少支援量，目前多區停水，影響用戶數約52萬3千戶，水壓已逐步回升，預計今晚12點前可恢復正常供水。

新北水利局表示，水公司研判為排氣閥漏水，目前北水處減少光復加壓站支援量，並逐步調整改由埔墘及板新廠支援點供水。調配期間影響板橋、新莊及二重地區降壓，部份樹林及土城區域也有降壓情況。而水公司先以水車因應。