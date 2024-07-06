內湖瑞光社宅工安意外 北市住都中心依約檢討責任

台北住都中心今天表示，有關內湖區瑞光社會住宅工安意外，送醫3名工人皆出院，一氧化碳濃度已歸零，對社宅住戶無影響，物管公司將依合約檢討責任及加強督導施工安全。

台北市警消上午11時許獲報，內湖區瑞光路附近社會住宅內有救護案，派員到場發現，有工人在大樓內施作清潔工程，因在密閉空間發動柴油引擎，疑吸入過多一氧化碳，造成3人身體不適，送醫時意識清醒。

台北市住宅及都市更新中心晚間發布新聞資料表示，有關內湖區瑞光社會住宅工安意外，是社宅2樓由社會局參建身心障礙者資源中心，日前因漏水辦理會勘後研判是幹管阻塞。

台北住都中心指出，工程廠商上午進行幹管疏通，施工期間採用強力水刀機設備，因設備排放一氧化碳氣體濃度偏高，導致1名工人身體不適。

社宅物業管理人員發現後緊急協助把人移到戶外並提供純氧，工人後續恢復意識清醒，並把另2名身體出現不適的工作人員一併送醫檢查。

台北住都中心表示，此事件發生後，消防局派員到場檢測後發現，2樓身心障礙者資源中心內部一氧化碳濃度數值已歸零，同步測量管道間已無異常狀況，並持續開啟3、4樓梯廳落地門加強通風。

台北住都中心指出，此事件是發生在此社會住宅參建單位場域，對社宅住戶樓層無影響，送醫3名工人皆已出院。

此外，施工期間雖有開窗及電風扇加強通風，仍發生意外事故，社宅物業管理公司依規定通報勞安單位，釐清發生原因，並依合約檢討責任及依規定處理究責，後續會加強督導，維護施工安全。