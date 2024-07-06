新北稽查電影院 1間防火門、15間AED設置未達標

隨暑假到來，新北市府稽查轄內17間電影院，其中1間防火門自動回歸功能欠佳，還有15間電影院AED設備設置高度及標示不夠清楚，新北市府皆已限期改善。

新北巿政府新聞局今天發布新聞稿表示，為把關電影院安全，6月起會同消防局、衛生局、工務局、社會局及法制局，針對17家營業中電影院的營業管理、消費者保護措施、衛生安全及公共安全等面向進行稽查。

新聞局說，在營業管理及消費者保護措施方面，部分業者提供票券、會員卡等內容未記載出售日，稽查小組於現場立即要求業者盡速改善並加以揭示，以確保消費者權益；另外如公共意外責任險投保、電影分級制度、提供身心障礙者及65歲以上長者半價優待及禁帶外食事項等規定皆符合要求。

新聞局表示，此外，這次衛生及公安稽查重點檢查AED設備、消防設備、防火設施及無障礙設施等，除了1家業者防火門自動回歸功能欠佳，還有15間電影院AED設置高度及AED標示不夠清楚，皆以限期改善，之後也將不定期查察。

新聞局說，這次聯合稽查對象包含板橋區秀泰影城、威秀影城、華麗電影院及林園電影院；新莊區鴻金寶戲院、美麗新宏匯影城及國賓影城；林口區國賓影城及威秀影城；淡水區美麗新淡海影城及國賓影城；中和區威秀影城；永和區喜樂時代影城；樹林區秀泰影城；土城區秀泰影城；新店區威秀影城及三重區天台戲院。

新聞局長張愛晶表示，暑假期間觀影人潮眾多，市府將持續追蹤把關，並針對轄內業者進行抽查，以確保民眾有良好的觀影品質且安全無虞。