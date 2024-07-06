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台南家具產業博物館「座具」主題展 展現台灣文化魅力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。

台灣家具產業協會與「臺南．家具產業博物館」、永興家具事業、樹德科大iLink計畫團隊今天推出「城市．共生．家具：臺灣生活文明載具主題展」系列活動，在台南市立圖書館藝廊展出到8月31日。

主辦單位邀請樹德科大特聘教授盧圓華任策展人，展出內容有「文獻與手稿」、「博物典藏」、「設計師」與「未來家具概念」四大系列、「支撐台灣新生活型態的創意與創新家具」。

文獻與手稿區展示「400年前大航海時代、台灣進入國際視野、以及過去設計師創作的手稿、每個設計師發想過程、每件作品背後的心血結晶」。

典藏作品有台南家具產業博物館2004年成立至今不斷收集、紀錄台灣近代與當代的經典作品，如總統府綠廳貴賓室單椅。

還有台灣優秀老中青世代設計師李萬財、盧圓華、王俊隆、簡玉林、江子敬與建築師蔡宜璋的家具原創設計作品。

未來概念性家具則顯示木製家具未來的多樣性與可能性。近40件包含老件家具重新賦予新功能、木質與鐵件、木質與皮件整合、實木複合不銹鋼家具新風貌，擴大大家對家具的想像空間。　　

家博館表示，慶祝台南建城400年，思索這400年來，台南人「坐」什麼樣的椅子?「用」什麼樣的家具?常存的生活文明既表徵生活景況，也決定了城市文化內容，台南過去台灣首府的歷史定位，原具時空代表性。但回顧之餘更重要的是未來展望，家博館嘗試抛磚引玉，希望引領更多人關注台灣家具。

台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
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台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。
台南家具產業博物館主辦展現台灣文化魅力的「座具」主題展。圖／主辦單位提供。

博物館 台南 設計師

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