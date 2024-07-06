新北三峽藍染節今起登場 連三周末辦文創市集
新北三峽藍染節今登場，今年以永續藍海為主題，在三峽老街、歷史文物館及區公所周邊，透過藍染技術結合海洋元素強調海洋保育並展售文創商品。新北市長侯友宜出席表示，藍染節開辦至今已有23年歷史，今年主題選擇海洋生態系最大的藍鯨，如同三峽藍染值得一同擁護。活動連三周在三峽歷史文物館周邊展開。
新北市長侯友宜表示，藍染節開辦至今已有23年歷史，今年主題物特別選擇海洋生態系最大的藍鯨，也因為藍鯨象徵能量及獨特稀有，受到國際間的重視保育，如同三峽藍染值得擁護，期盼透過創新及傳承，讓藍染傳統技藝孕育出新的能量。
今年藍染裝置藝術運用藍染與植物染技法，利用回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置，遍布三峽區公所、三峽老街各處，呼應環境保護議題。
三峽公所表示，藍染節活動期間歷史文物館也同步規劃藍染節特展永續與藍海，展出藍染職人精湛的作品，另外到指定的工作坊體驗藍染DIY，可享有限量優惠，開幕活動後亦將有7月13日藍染音樂會&文創市集、特展創作講座以及7月20日藍染繪本分享會、街頭藝人表演&文創市集，感受藍染藝文氣息。
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