新北三峽藍染節今起登場 連三周末辦文創市集

新北三峽藍染節今登場，今年以永續藍海為主題，在三峽老街、歷史文物館及區公所周邊，透過藍染技術結合海洋元素強調海洋保育並展售文創商品。新北市長侯友宜出席表示，藍染節開辦至今已有23年歷史，今年主題選擇海洋生態系最大的藍鯨，如同三峽藍染值得一同擁護。活動連三周在三峽歷史文物館周邊展開。

新北市長侯友宜表示，藍染節開辦至今已有23年歷史，今年主題物特別選擇海洋生態系最大的藍鯨，也因為藍鯨象徵能量及獨特稀有，受到國際間的重視保育，如同三峽藍染值得擁護，期盼透過創新及傳承，讓藍染傳統技藝孕育出新的能量。

今年藍染裝置藝術運用藍染與植物染技法，利用回收材質及製程無汙染的藍染染布，設計許多藍鯨、魚群、水母群等眾多海洋生物造型的藝術裝置，遍布三峽區公所、三峽老街各處，呼應環境保護議題。