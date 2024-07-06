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「即挖即埋」突破多重障礙 北市關渡里汙水接管率達5成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
衛工處調整施工工序採「即挖即埋」模式穩定路基，順利完成作業。圖／台北市衛工處提供
衛工處調整施工工序採「即挖即埋」模式穩定路基，順利完成作業。圖／台北市衛工處提供

台北市衛工處耗費3年，突破北投區關渡里的軟弱地質、老舊建物及海砂屋等施工障礙，新增了2045戶汙水接管，將關渡里接管率從15.18%增加到53.49%，總完成接管戶數到3814，未來免再抽水肥。衛工處表示，若住宅都更還在整合階段，也能先行辦理汙水接管，同時也整頓雜亂的後巷。

衛工處工務科長王凱民說明，關渡里位於關渡平原西側，臨淡水河、水磨坑溪，地下水位高且受潮汐影響大，沖積地質軟弱，過去曾試圖在全區進場施作公共汙水管線及用戶接管，但除了地質之外，無建使照老舊建物、海砂屋等諸多問題，也無法與居民有共識，最後僅完成331戶。

為此，衛工處參照2020年以施工結合設計團隊的統包模式再次進場挑戰，採取施工前先進行建物現況鑑定、設施沉設前也先進行地盤改良，調整施工工序採「即挖即埋」模式穩定路基，以提供安全的施工環境，順利埋設1300公尺的分管網，及新增2045戶的汙水接管。

衛工處北區工務所主任蕭婷薇提到，3年來與施工、設計團隊研擬多種方案，採以最短路徑接入既有設施、調整路線避開海砂屋集中區，並於道路明挖管段用「即挖即埋」方式，加速施工步伐以穩定路基。

關渡里長張淑綢說，當地的知行路一帶很多是屋齡老舊的建物，過去住戶因為談都更而沒有汙水接管意願，但是都更卻有一段路，認知到環境改善不能等，總算邁出一大步，獲得配合現階段接管。

關渡里接管率從15.18%增加到53.49%，總完成接管戶數到3814。圖／台北市衛工處提供
關渡里接管率從15.18%增加到53.49%，總完成接管戶數到3814。圖／台北市衛工處提供

海砂屋 都更

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