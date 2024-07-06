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蛞蝓、蟑螂、針頭現蹤曝食安隱憂 北市衛局提2精進作為

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
寶林茶室食安風暴延燒，台北市衛生局3月底專案稽查遠百信義A13的大食代廣場。本報資料照片
寶林茶室食安風暴延燒，台北市衛生局3月底專案稽查遠百信義A13的大食代廣場。本報資料照片

寶林茶室案後，北市再傳多件食安事件，不只蛞蝓、蟑螂，連針頭也現蹤，藍綠議員質疑衛生局負責食安業務單位出現人力缺口，缺額竟從3月12人增至6月40人，要求衛生局提出食安與人力精進作為。衛生局回應，缺額增加是已納入市府與中央增補的37名人力；未來遇高風險金屬異物，要求稽查員應於3天內完成稽查縮短至1天內。

衛生局稽查科去年稽查人員年離職率達36%，議員張斯綱指出，食藥署統計去年6都食品衛生查驗件數，北市6萬3658件、檢驗量能卻是倒數第3名，直呼稽查工作繁重，加上一連串食安問題，增加基層壓力，離職率高，更顯人力不足；建議可評估委外部分稽查任務、分擔業務量。

議員許家蓓說，食藥科、稽查科及檢驗科都有人力缺口，缺額更從3月12人增至6月40人，稽查案量多、基層壓力大，北市面臨高流動率困境。近期有燒臘店餐點出現醫療用針頭、咖啡店餐點跑出活蟑螂，許質疑，針頭事件是陳情後6天，衛生局才到場稽查，要求市府應從源頭、業者至稽查把關，盡快強化食安量能，張也要求檢討改進機制。

稽查科回應，市府同意增聘稽查人力，目前核定增聘33名約聘人員，今年也獲中央補助4名約聘人員經費；衛生局已請台北市就業服務處協助招募人力，配合每月徵才期程，盼盡快補足人力，歡迎食品、醫藥政、檢驗等相關人才加入稽查行列。

稽查科說，與食藥科與檢驗科等3科預算員額數共168人，包含公務員、約聘人員、中央補助款臨時人員及增聘人力在內，目前缺額40位。稽查業務能否部分委外作業？食藥科強調，涉及公權力執行及後續行政處分，因此不能。

食藥科長林冠蓁說，北市府規定陳情案應於6天內回復，衛生局考量稽查員手邊例行稽查抽驗計畫及臨時輿情等案件同步進行，要求不含假日應於3天內處理完成，以便資料後續陳核、回復等行政程序；針頭事件，民眾6月12日用餐、陳情案隔日下午進案，衛生局即派員稽查，因適逢周末，18日上午完成稽查。

林說，因應此事件的精進作為，未來凡遇高風險金屬異物，要求稽查員應於1天內完成稽查，避免後續發生危害，並儘早回復讓陳情民眾安心。另查針頭來源是養豬戶幫豬隻打疫苗，拔針不慎扭斷其中，衛生單位將輔導若遇斷針應即記號處理，避免流入消費市場，也籲食品業者加強食材驗收管理。

北市內湖一家錢都日式涮涮鍋5月遭爆白菜出現蛞蝓蹤影，衛生局到場稽查。圖／台北市衛生局提供
北市內湖一家錢都日式涮涮鍋5月遭爆白菜出現蛞蝓蹤影，衛生局到場稽查。圖／台北市衛生局提供

北市 衛生局 食安

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