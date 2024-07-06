新北人口漸增議員席次洗牌 五泰林下屆擬多一席

新北人口逐步成長，目前約404萬人，暨上屆地方選舉新五泰林選區新莊獨立後，由於五泰林選區從10年前25萬人增至目前30萬人，新北選委會擬在年底調整議員席次，由目前4名調整為5名，平均6萬人口1位議員。土樹三鶯因人口近10年皆約62萬左右10位議員，擬將減少一名，調整後約6萬9千人口配1位議員。選委會表示將以2026年5月人口為主，決定席次調整方式。

地方制度法規定直轄市200萬人以上議員總額不得超過62人，新北市已滿額，加上原民議員4人已達66人，目前2選區五泰林4名議員、8選區土樹三鶯10名議員，而因五泰林尤其林口區人口漸長，近10年人口從約25萬成長至約30萬人、土樹三鶯近10年皆為約62萬人，選委會擬調整議員席次，2選區增加1名議員，約6萬人口配1名議員，8選區減少1名，約6萬9千人配1名議員。

8選區市議員江怡臻表示，土樹三鶯選區人口眾多，同時幅員遼闊，服務強度一直都相當高，無論席次增減，會持續努力發聲，每個時刻都熱誠服務，爭取地方建設。

2選區市議員李宇翔表示，身為五泰林現任議員，樂見選區增加席次，五泰林人口持續飆漲、選區又幅員遼闊，現任4席議員在選區服務時容易分身乏術，人口增加是地方發展指標之一，期待有更多專業優秀年輕世代加入服務，幫助五泰林更進步。

新北選委會表示，目前仍持續觀察各政區人口異動狀況，議員席次的變動將依選前半年、2026年5月的人口數為準，若有席次變動到時將送給中選會核定後發布實施。