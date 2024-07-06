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影／野柳地質公園出現「水豚君」 遊客拍照：趴著很可愛
北海岸野柳地質公園女王頭是知名地標，但近日有遊客發現在較偏遠的第三區有一顆岩石，看起來像水豚君，趴在岩石堆中似在覓食，模樣十分可愛，吸引遊客拍照。一名遊客說，仔細看真的有點像，相當逗趣。
野柳地質公園說，在地質公園最尾端的第三區，面臨太平洋和東海的交界處。從高處往瞭望亭看過去，可以發現當地漁民俗稱三塊岩的一處岩石中，上方有一顆大石像水豚趴著的模樣，趴臥在一堆蕈狀岩中。
一名遊客說，因為在石頭堆裡面，不太容易發現，仔細看好像水豚君趴在那裡，十分可愛，這顆岩石，坐西朝東往九份方向，如果靠近一點看，相似度更高。
不過，也有遊客說像河馬、鼠豚，這處特殊地質景觀，因為地處偏遠的第三區，需要一些腳程，平日較少人到達，生態保持相當良好。
野柳地質公園指出，公園除了女王頭，其實還有很多奇岩巨石可控索。第三區海水清澈，當地保育人士成立海洋保護區，處處充滿驚奇的地質景觀，占野柳地質公園80%面積的第三區，位於野柳岬的前端，其中海濱步道較少民眾前往探索，為一單面山造型，東南側為海蝕平台，有奇岩怪石分布，西北側為峭壁、海蝕平台。
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