新北5家寶寶游泳館全不合格 消保官要求改善收退費標準

夏季炎熱，不少爸媽會選擇寶寶游泳館，讓寶寶享受玩水樂趣，新北市消保官今年4、5月跨局處聯合稽查5家寶寶游泳館業者，發現2家沒投保公共意外責任險，2家沒完成建築物公安申報，1家消防安全設備不合格；5家業者在定型化契約上也都有違規項目，要求改善收退費標準，5家都不合格。

消保官洪伯緯指出，寶寶游泳館水池規模未達游泳池標準，但考量業者招牌或廣告宣傳是以寶寶游泳為訴求，且現場均需穿戴泳圈，為確保寶寶相關安全，本次專案是針對業者「是否投保公共意外責任險」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「營業衛生」及「消防安全設備」等項目做重點查核。

洪伯緯表示，依照「新北市消費場所公共意外責任險之類序六場所投保」規定，以最低投保金額為每一個人身體傷亡600萬元、每一事故身體傷亡為1500萬元、每一事故財產損失300萬元、保險期間總保險金額為3800萬元之保額投保，本次查核2家業者不合格，由體育局輔導改善。

洪伯緯表示，中央雖未針寶寶游泳館產業，公告定型化契約應記載及不得記載事項，但為確保消費者權益，已要求販售課程或是課程卡業者，改善相關收退費標準。